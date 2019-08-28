Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь призвала выйти на акцию 31 августа вопреки запрету властей. В видеоролике, опубликованном на YouTube-канале "Навальный LIVE" в среду, 28 августа, Соболь объявила о проведении мирного шествия от станции метро "Чистые пруды" до Пушкинской площади.

"У нас есть законное право сделать это... ради будущего нашей страны, ради наших детей и ради собственного человеческого достоинства", - заявила Соболь.

Незарегистрированная Либертарианская партия, подавшая заявку на проведение акции 31 августа, призывала выступить за честные выборы в Мосгордуму 8 сентября, а также освободть всех, кто был арестован в связи с массовыми акциями протеста в июле и августе.

Власти Москвы не согласовали акции 24 и 31 августа

Мэрия Москвы отказала Либертарианской партии в проведении шествия от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, сославшись на отсутствие площадки для сбора и недостаточной ширины проезжей части для заявленных 10 000 участников, а также "помехи движению пешеходов и транспортных средств". Власти отказали и Эльвире Вихаревой, главе штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Геннадия Гудкова, в проведении в тот же день митинга на проспекте Сахарова. Между оппозиционерами существовала договоренность об объединении заявок, если московские власти согласуют хотя бы одну из них.

Ранее мэрия Москвы отклонила две заявки оппозиции на проведение митинга и шествия за свободные выборы 24 августа на площади у Поклонной горы или на проспекте академика Сахарова, заявив, что на площади уже запланировано другое мероприятие, а шествие на проспекте "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств".

Массовые протесты в Москве и других городах России начались в июле в связи с отказом Соболь и ряду независимых оппозиционных кандидатов в регистрации на выборы в Мосгордуму.