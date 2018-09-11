"Собибор" выдвинут большинством голосов. Назывались и "Довлатов", и "Лето", но понятно, что на "Оскар" выдвигается фильм, у которого больше шансов на премию", - рассказал РИА Новости член оскаровского комитета продюсер Александр Роднянский.

"Картина "Собибор" выдвинута на "Оскар" от России. Больше никаких комментариев, достаточно этого факта", - в свою очередь заявил Интерфаксу председатель оскаровского комитета режиссер Владимир Меньшов.

"Собибор" стал режиссерским дебютом Хабенского, также актер исполнил в нем главную роль. В фильме также снялись Кристофер Ламберт, Михалина Ольшанска, Филипп Рейнхардт и Мария Кожевникова.

Картина снята по мотивам книги Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие". В ней рассказывается о том, как лейтенанту советской армии, оказавшемуся в концлагере Собибор, удалось организовать восстание заключенных в 1943 году.

Автором идеи фильма стал министр культуры России Владимир Мединский. "Я не автор сценария. Я написал историю на несколько страничек и отдал ее продюсеру, не синопсис, а просто историю. В свое время я интересовался этой историей - она потрясающая, просто уникальная", - рассказывал он.

При этом министр подчеркивал, что гонорар за участие в создании фильма не получал.

Премьера "Собибора" состоялась 3 мая 2018 года - в один день с голливудским фильмом "Мстители: война бесконечности", созданным по комиксам Marvel.

Минкультуры согласилось не сдвигать премьеру "Мстителей" на неделю, если кинотеатры не будут показывать комикс в День Победы. Таким образом, министерство рассчитывало привлечь дополнительных зрителей на российскую картину.

По данным государственной системы учета билетов ЕАИС, 9 мая "Собибор" собрал 44,4 млн рублей - на 10 млн рублей больше, чем в предыдущее воскресенье, 6 мая. Всего, согласно данным ЕАИС, фильм собрал около 300 млн рублей.

Церемония вручения премии "Оскар" состоится в феврале 2019 года.

В прошлом году от России на "Оскар" был видвинут фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Он попал в шорт-лист премии, однако "Лучшим фильмом на иностранном языке" была объявлена "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио (Чили).

Единственным на данный момент российским фильмом, получившим статуэтку в этой номинации, остается лента Никиты Михалкова "Утомленные солнцем" (1995).