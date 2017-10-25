В комментарии для РИА "Новости" Собчак подчеркнула, что не призывала к отделению Крыма: "В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя, и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за это, - политзаключенные и невиновны. Именно для этого я участвую в кампании, чтобы их нельзя было незаконно осудить в тишине".

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Сулеймана Кадырова в Крыму обвинили в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, за публикацию в социальной сети поста о принадлежности Крыма Украине.

На пресс-конференции во вторник Собчак заявила: "С точки зрения международного права Крым - украинский... Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили". Она также подчеркнула, что отношения с Украиной очень важны для России, и их необходимо нормализовать.

Заявление телеведущей о принадлежности Крыма вызвало крайне негативную реакцию в кругах российских политиков, политологов и патриотов. В самом Крыму политики расценили как угрозу национальной безопасности России.

Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская, которая перебралась в Думу из Крыма, назвала слова Собчак неуважением к людям и к собственной родине: "Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь - это Россия".

По поводу того, может ли телеведущей Ксении Собчак грозить уголовная ответственность за слова о Крыме, который она назвала украинской территорией, юристы расходятся во мнениях. Одни считают, что ее высказывание - лишь проявление свободы слова, другие отмечают, что судебная практика по подобным высказываниям уже есть и Собчак могут привлечь к ответственности в том случае, если в ее словах найдут признаки сепаратизма.