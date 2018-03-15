"Если за покушением с применением нервно-паралитического вещества стоит Москва, новые санкции Запада неизбежны", — приводит ее слова газета. При этом она высказалась за персональные ограничительные меры против "друзей Путина и коррумпированных государственных элит", а также концернов вроде "Роснефти" и "Газпрома".

"Не должно быть санкций, которые снова затронут только простой российский народ. Их надо ослаблять одновременно с ужесточением ограничительных мер против путинских элит", — убеждена Ксения Собчак.

По мнению политтехнолога штаба Собчак Виталия Шклярова, одной из штрафных мер мог бы стать отказ Германии от реализации проекта газопровода "Северный поток-2".

"Это один из престижных проектов России, который позволяет Кремлю, с одной стороны, получать больше прибыли от продажи газа, а с другой — шантажировать Восточную Европу с помощью сырьевых ресурсов", — констатировал он в интервью Bild.

В то же время высылку дипломатов Шкляров назвал неэффективной и добавил, что такие действия позволяют Путину выставлять Россию жертвой Запада.