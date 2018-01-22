По словам руководителя сети региональных штабов Собчак Тимура Валеева, штабы будут собирать подписи с запасом — 130-140 тысяч. «Это нужно на случай отбраковки. У нас большая часть бракованных [подписей] отбирается еще в регионах, до отправки в Москву, но лучше перестраховаться», — пояснил Валеев РБК.

Он отметил, что региональные штабы Собчак сталкивались со значительным количеством подделок подписей. По его словам, в штабы «приходили профессиональные сборщики с рисованными подписями и удивлялись, почему мы не хотим их брать».

«В некоторых регионах складывалось ощущение, что там вообще никто никогда всерьез голоса не собирал», — сказал Валеев.

Штаб Собчак планирует подавать подписные листы для проверки в Центризбирком 30 января.

Ранее о завершении сбора подписей сообщили штабы Владимира Путина, Григория Явлинского и Бориса Титова. Путин как самовыдвиженец должен был собрать 300 тысяч подписей, Явлинский и Титов — 100 тысяч, так как идут на выборы как представители непарламентских партий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, не собирают подписи, так как представляют парламентские партии.