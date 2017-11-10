"Я благодарна РИА Новости и другим коллегам за внимание к моей избирательной кампании в целом и к интервью CNN, которое я дала вчера поздно вечером. Я с пониманием отношусь к желанию вынести в заголовок самую яркую, пусть даже и переиначенную цитату, вырванную из контекста.

Кто из нас так не делал? И все же после того как все поголовно сообщили о том, что Собчак поддерживает антироссийские санкции, я вынуждена попросить вас пересмотреть это интервью", — написала Собчак, сопроводив пост видеофрагментом интервью.

Также она указала, что специально для плохо понимающих по-английски к видео были добавлены русские субтитры, и добавила в пост ссылку на свой сайт, где размещен перевод интервью.

В Instagram Собчак подчеркнула, что поддерживает санкции против окружения президента России Владимира Путина. "Совсем другое — когда, например, студенты не могут получить американскую визу. И вообще, почему простые россияне должны отвечать за действия человека, которого они не поддерживают и который не позволяет честным выборам состояться?" — задалась вопросом Собчак.

Также она написала, что готова повторить свое заявление в любом месте и для любой аудитории. "Я против коллективной ответственности. Любое наказание, любые санкции должны быть персональными. (…) Я против коллективной вины", — резюмировала она.

О своем отношении к антироссийским санкциям со стороны США Собчак рассказала телеканалу CNN 8 ноября. Она объяснила свою поддержку санкций тем, что, по ее мнению, Москва нарушила нормы международного права, согласно которым Крым должен принадлежать Украине.