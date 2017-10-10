В нем журналистка впервые не стала отрицать, что является «потенциальным кандидатом на самый высокий пост в стране», добавив, что в этой ситуации прошлое в шоу-бизнесе «кому-то, может, и повредило бы, а мне, я думаю, поможет».

Главный редактор издания Мария Федорова, которая брала интервью, спросила: «Скажи мне теперь уже как потенциальный кандидат на самый высокий в стране пост: ты не думаешь, что твое прошлое в шоу-бизнесе тебе повредит?». Собчак ответила, что «кому-то, может, и повредило бы, а мне, я думаю, поможет».

«Просто я именно такой человек — как торт „Муравейник“. Много разных слоев, но в итоге я один торт. Я общаюсь с разными людьми, мне все интересно, я хочу все знать, во всем участвовать, каждую секунду учиться — из этого состоит моя жизнь», — сказала телеведущая.

Издание на одной из полос также приводит еще одну цитату: «Ксения Собчак президент — это как Сергей Шнуров художник. Стеб. Арт-проект очень высокого уровня». В Glamour уточнили, что это цитата Собчак. Больше упоминаний возможного участия Собчак в выборах в интервью, которое вышло под заголовком «С видами на Кремль», не было. Номер журнала, как сообщил Дождю представитель издания, поступит в продажу 10 октября.

Собчак во вторник не ответила на телефонные звонки журналиста Дождя.

Впервые о возможном участии Собчак в президентских выборах в 2018 году заговорили после публикации «Ведомостей» от 1 сентября о том, что в качестве соперника Путину в Кремле рассматривают кандидатуру женщины. Один из собеседников издания, близкий к администрации президента, назвал Собчак «идеальным вариантом». «Я человек независимый,и ни с какой „апешечкой“ и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду», — прокомментировала публикацию телеведущая.

6 сентября RTVI написал со ссылкой на источник, что решение об участи Собчак в президентской кампании уже принято. Телеведущая назвала это «провокацией и очередной попыткой дискредитации». «Если я буду принимать в будущем какие-то решения, то это будут мои решения», — сказала она Дождю.

20 сентября Собчак рассказала, что занимается крупным проектом, который связан с журналистикой, а не с политикой. «Я слышу только от журналистов о своем якобы выдвижении. Лично я ничего подобного никому не говорила», — добавила Собчак.

Издание The Bell со ссылкой на источники писало, что предложение «войти в штаб» от Собчак получили в том числе журналисты Роман Супер, Михаил Зыгарь, Антон Красовский, бывшая сотрудница «Открытой России» Мария Баронова и политолог Станислав Белковский.

Комментируя сообщения об участии Собчак в выборах президента, оппозиционер Алексей Навальный высказал предположение, что телеведущая приняла решение «участвовать в этой довольно омерзительной кремлевской игре под названием „давайте привлечем на выборы такое либеральное посмешище, чтобы отвлечь внимание"». В ответ Собчак обвинила оппозиционера в фактической монополизации протеста.