Ксения Собчак заявила, что поддерживает предложение объединить всех демократических кандидатов для участия в выборах 2018 года. Об этом она написала на своем сайте. Ранее ПАРНАС предложил Собчак, Алексею Навальному, и Григорию Явлинскому объединиться для участия в президентских выборах.
Ksenija Sobčiak
© AP / Scanpix

«Я полностью поддерживаю этот призыв. Более того, муниципальные выборы в Москве доказали целесообразность такого объединения. Поверив друг в друга и доверяя друг другу, мы способны победить противника, победа которого, казалось бы, предопределена», — написала Собчак.

Она призвала Навального и «Партию Прогресса», Явлинского и «Яблоко», ПАРНАС и Михаила Касьянова, Андрея Нечаева и партию «Гражданская инициатива», Бориса Титова и «Партию Роста», Михаила Ходорковского и «Открытую Россию», а также «всех, кто считает себя приверженцем демократических идей, свобод и прав человека» объединиться ради «одной общей победы».

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В понедельник, 13 ноября, председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов вновь предложил Явлинскому, Навальному и Собчак создать предвыборную коалицию демократических кандидатов, «собраться вместе в самое ближайшее время и договориться о совместном участии в президентских выборах».

С таким же предложением Касьянов выступал в конце октября. Он предлагал сформировать коалицию, которая выдвинет на выборы нескольких кандидатов. Если кого-то из них не зарегистрируют, то коалиция устроит совместную протестную акцию. Касьянов пояснял, что таким образом партия хочет сделать из этих «невыборов» «реальные выборы».

На прошлой неделе 9 ноября Касьянов предложил ПАРНАСу выдвинуть кандидатом на президентских выборах Ксению Собчак, рассказали Дождю собеседники в партии. «Нашу позицию по консолидации (демократических сил) она поддерживает и готова предпринять необходимые усилия для осуществления инициированной нами конструкции участия демократов в выборах», — отмечалось в сообщении, разосланном членам федерального политсовета партии. Как пояснили собеседники Дождя, не все из 27 членов политсовета поддержали эту идею, поэтому в руководстве партии идет обсуждение.

Телеканал "Дождь"
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