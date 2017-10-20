Об этом Собчак рассказала накануне в интервью британской The Guardian, передает NEWSru.com. Ведущая "признала, что ее шансы на победу невелики и что у нее нет никакой политической партии или программы и что она будет действовать в качестве громоотвода для всех, кто недоволен политическими порядками при президенте Путине", говорится в статье, перевод которой публикует InoPressa.

В беседе с изданием Собчак сказала, что "выборы несправедливы, но важно пользоваться возможностями для выражения недовольства, а не просто объявлять бойкот". Тем самым она, по сути, подтвердила распространившееся за последние дни предположение, что ее самовыдвижение - одобренный Кремлем "спойлерский" шаг, который должен придать выборам видимость состязательности и легитимности. "Любое окно возможностей ценно. Если у тебя связаны руки, плыви, работая ногами. Если ноги связаны, попробуй уцепиться за борт лодки зубами. Мы должны использовать все варианты", - отметила телеведущая во время интервью.

Издание напоминает, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил положительное отношение к потенциальному участию Собчак в президентских выборах, "что резко контрастирует с высказываниями об [основателе Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционном политике, первым объявившем о намерении баллотироваться в президенты] Алексее Навальном или других оппозиционных политиках".

Более того, в преддверии своего заявления Собчак встречалась с Путиным лично. The Guardian полагает, что российский лидер одобрил ее кандидатуру.

Ранее сама телеведущая в программе "Собчак живьем" на телеканале "Дождь" признала, что сообщила Путину о своем выдвижении. По ее словам, президент ей ответил так: "Каждый человек вправе принимать свои решения и должен нести за них ответственность". "У меня сложилось впечатление, что ему не понравилось то, что я ему сказала", - отметила Собчак. "Если Навального зарегистрируют, я сниму свою кандидатуру", - пообещала также ведущая.

В интервью британскому изданию Собчак заявила, что все предположения о ее связях с Кремлем - "подлый заговор с целью ее дискредитации". "Власти решили задушить меня нежностью. Это очень умная тактика. Они делают все, чтобы создать впечатление, будто мы заодно", - сказала телеведущая, решившая стать кандидатом в президенты.

Вместе с тем The Guardian обращает внимание, что во время кампании 2012 года бизнесмен Михаил Прохоров, баллотировавшийся в президенты, был крайне осторожен в том, чтобы не критиковать Путина напрямую. Собчак, по крайней мере, более резкая в этом смысле, считает автор публикации. Она сказала, что уважает Путина как человека благодаря его отношениям с ее отцом, но указала, что с 2011 года резко критиковала его внутреннюю и внешнюю политику, отмечает издание. "Я думаю, что он довел ситуацию в стране до абсолютного упадка и абсурда", - сказала Собчак во время интервью.

Накануне в Кремле отвергли свою причастность к выдвижению Собчак. "Это не так", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать утверждение о том, что кампания Собчак подготовлена в администрации президента.

Ранее Песков, говоря о возможном участии Собчак в выборах, назвал ее "талантливым человеком" и заявил, что Ксения в качестве кандидата в президенты "полностью подходит под положение нашей конституции". "Если Ксюша в состоянии ответить на волеизлияние народа, у нее будут шансы в политике", - пояснил пресс-секретарь Путина.

Телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила, что будет участвовать в выборах президента в марте 2018 года. Ее письмо опубликовала газета "Ведомости". У Собчак также появился предвыборный сайт на домене sobchakprotivvseh.ru, где она представляется как "кандидат против всех" и призывает желающих вступать в ее команду.

Российские СМИ еще в начале сентября писали о том, что бывшая ведущая шоу "Дом-2" может принять участие в предстоящих выборах главы государства весной 2018 года. Поначалу Собчак опровергала эту информацию, затем в интервью журналу Glamour на соответствующий вопрос ответила: "Мне все интересно".

За время хождения слухов Собчак обменивалась упреками с Навальным, который тоже надеется выставить свою кандидатуру на выборы, несмотря на противодействие властей. Основатель ФБК призывал телеведущую не участвовать в "довольно омерзительных" кремлевских играх. Собчак же настаивала, что он монополизирует оппозиционную повестку.