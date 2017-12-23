"Эта программа писалась не только мной, над ней работали разные талантливые люди… Эта платформа нуждается в серьезном обсуждении, потому что это программа, где каждый шаг нужно делать всем вместе", - сказала Собчак на съезде "Гражданской инициативы". (Цитата по ТАСС.)

Она добавила, что ее программа - это своеобразный "ответ Владимиру Путину по поводу того, что у демократических сил зачастую нет позитивной программы".

Программа Собчак строится на правах и свободах граждан. Она состоит из нескольких разделов: предлагаются изменения во внутренней политике, экономике, социальной сфере и внешней политике.

Собчак предлагает помириться с соседями, вернуть на родину российских военных, участвующих в "необъявленных войнах" и добиваться постепенной отмены санкций. Это, помимо прочего, оживит экономику за счет доступных кредитов. Полномочия регионов надо расширить, дав им больше доходов. Суды - сделать независимыми. Мировых судей должны выбирать граждане.

Власть сменить можно, для этого "должны быть разработаны единые гарантии безопасности и защиты от государственного уголовного преследования лиц, занимавших высшие государственные посты в стране, и членов их семей".

Собчак предполагает провести либерализацию в экономике, направляя полученные доходы в Пенсионный фонд для роста пенсий. В наибольшей степени они должны вырасти для тех, кто выходит на пенсию в более позднем возрасте, чем разрешает законодательство.

Главные приоритеты социальной политики - образование и здравоохранение. Собчак хочет тратить на образование не менее 5% ВВП, а на здравоохранение - 6%. С врачей надо снять бюрократическую нагрузку, призывает она.

Заключительный пункт программы - Крым. Он не наш, по-прежнему уверена Собчак: "Крым, согласно международному праву, является территорией Украины. Возможно, большая часть его жителей сегодня - русскоязычные граждане России, воспринимающие свою республику субъектом РФ. Для разрешения создавшейся ситуации может быть проведен референдум, порядок которого должен быть согласован Россией, Украиной и международным сообществом".

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующего главу РФ Владимира Путина официально выдвинут 26 декабря. На воскресенье собрания инициативных групп по выдвижению запланировал оппозиционер Алексей Навальный.

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/23dec2017/sobprg.html