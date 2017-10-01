Собчак заявила, что сейчас Навальный выступает от имени всех несогласных. «Фактически монополизируешь на себе эту тему, нападая в том числе и на меня, а в результате на твои акции приходят лишь сотни людей», — сказала Собчак. В качестве примера она привела митинг в Оренбурге, на который вышли «меньше тысячи человек».
«Но все равно, мы можем больше, если мы вместе! Из-за твоей монополии мы все выглядим как малочисленная группа, слабая и ни к чему не способная. А это не так! Нас очень много!» — сказала Собчак.
Собчак отметила, что сейчас важно показать, насколько много несогласных, и спросила у Навального, почему он не хочет объединиться с ней и с другими. «Зачем же нападать и по-Ленински "вначале размежеваться, чтобы потом объединиться", кидаться словами про "людоедские взгляды", если можно вместе выработать план действий?» — спросила она.
Собчак обвинила Навального в том, что он призывает людей выходить на несогласованные акции протеста, «хотя сам прекрасно понимаешь, что никакой поддержки оказать им потом уже не сможешь».
«Ты ведь знаешь, что твое задержание в пятницу (перед митингом в Нижнем Новгороде — "Сноб") — уже третье за последние полгода — это неизбежно уголовный срок», — сказала Собчак. Она отметила, что российская власть «незаслуженно давит» Навального, но сам оппозиционер не помогает сторонникам.
«Зачем ты все это делаешь? В чем твоя цель? Мне казалось, она в том, чтобы провести ряд победных легальных митингов по стране, а не в том, чтобы тебя посадили за несанкционированные, а остальных разогнали... Не понимаю, объясни, пожалуйста», — заключила Собчак.
Алексей, обращаюсь к тебе лично, по-прежнему как твой соратник,и человек,которому не все равно на происходящее. Вчера ты собрал в Оренбурге меньше тысячи человек, а позавчера в Нижнем Новгороде вообще по факту послал людей на несанкционированный митинг. Ты выступаешь от имени всех несогласных ,ты считаешь что любая конкуренция сейчас "размывает" единого кандидата(тебя) , фактически монополизируешь на себе эту тему, нападая в том числе и на меня, а в результате на твои акции приходят лишь сотни людей,хотя понятно,что тебе сильно мешают и это тоже надо учитывать. Но все равно,мы можем больше,если мы вместе! Из-за твоей монополии мы все выглядим как малочисленная группа, слабая и ни к чему не способная. А это не так! Нас очень много! Вспомни,когда мы вместе летали в Астрахань-сколько десятков тысяч людей вышло против несправедливости властей? Почему же сейчас,когда так важно показать как нас много, ты ,например,не обьединишься со мной,со многими другими чтобы стать сильнее? Как это было раньше,когда никто никому "не мешал"? Я езжу на коммерческие выступления,где продаются билеты-и собираю полные залы. Зачем же нападать и по-Ленински "вначале размежеваться чтобы потом обьединиться" ,кидаться словами про "людоедские взгляды", если можно вместе выработать план действий ? И вместе быть сильнее? Но в итоге ты призываешь людей к несогласованным акциям, фактически посылаешь их в огонь, хотя сам прекрасно понимаешь, что никакой поддержки оказать им потом уже не сможешь. Ты ведь знаешь, что твоё задержание в пятницу - уже третье за последние полгода - это неизбежно уголовный срок. Да,все несправедливо,да,власть-тебя незаслуженно давит. Но ты-то что делаешь? Твой соратник Волков, задержанный в Нижнем и отпущенный, ещё когда акция была в самом разгаре, даже не поехал на акцию, а сразу улетел в Москву - почему? Зачем ты все это делаешь? В чем твоя цель? Мне казалось,она в том,чтобы провести ряд победных легальных митингов по стране ,а не в том,чтобы тебя посадили за несанкционированные,а остальных разогнали... не понимаю,объясни пожалуйста.
В сентябре между Навальным и Собчак разгорелась дискуссия в интернете. На своем интернет-канале Навальный сказал, что «крайне негативно» относится к тому, что Собчак может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. «Затея Кремля понятна — им нужен карикатурный либеральный кандидат, чтобы сказать: "Да, мы Навального не пустим на выборы, он уголовник, но вот вам Ксения Собчак"», — объяснил оппозиционер. В ответ Собчак обвинила Навального в том, что он отталкивает «собственных союзников, как только где-то замаячила перспектива политической конкуренции». «Это неправильно и это вождизм»,— сказала Собчак.
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