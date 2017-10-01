Собчак заявила, что сейчас Навальный выступает от имени всех несогласных. «Фактически монополизируешь на себе эту тему, нападая в том числе и на меня, а в результате на твои акции приходят лишь сотни людей», — сказала Собчак. В качестве примера она привела митинг в Оренбурге, на который вышли «меньше тысячи человек».

«Но все равно, мы можем больше, если мы вместе! Из-за твоей монополии мы все выглядим как малочисленная группа, слабая и ни к чему не способная. А это не так! Нас очень много!» — сказала Собчак.

Собчак отметила, что сейчас важно показать, насколько много несогласных, и спросила у Навального, почему он не хочет объединиться с ней и с другими. «Зачем же нападать и по-Ленински "вначале размежеваться, чтобы потом объединиться", кидаться словами про "людоедские взгляды", если можно вместе выработать план действий?» — спросила она.

Собчак обвинила Навального в том, что он призывает людей выходить на несогласованные акции протеста, «хотя сам прекрасно понимаешь, что никакой поддержки оказать им потом уже не сможешь».

«Ты ведь знаешь, что твое задержание в пятницу (перед митингом в Нижнем Новгороде — "Сноб") — уже третье за последние полгода — это неизбежно уголовный срок», — сказала Собчак. Она отметила, что российская власть «незаслуженно давит» Навального, но сам оппозиционер не помогает сторонникам.

«Зачем ты все это делаешь? В чем твоя цель? Мне казалось, она в том, чтобы провести ряд победных легальных митингов по стране, а не в том, чтобы тебя посадили за несанкционированные, а остальных разогнали... Не понимаю, объясни, пожалуйста», — заключила Собчак.

В сентябре между Навальным и Собчак разгорелась дискуссия в интернете. На своем интернет-канале Навальный сказал, что «крайне негативно» относится к тому, что Собчак может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. «Затея Кремля понятна — им нужен карикатурный либеральный кандидат, чтобы сказать: "Да, мы Навального не пустим на выборы, он уголовник, но вот вам Ксения Собчак"», — объяснил оппозиционер. В ответ Собчак обвинила Навального в том, что он отталкивает «собственных союзников, как только где-то замаячила перспектива политической конкуренции». «Это неправильно и это вождизм»,— сказала Собчак.