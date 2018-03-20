Как сообщается на официальном предвыборном сайте Собчак, она попросила президента освободить фигурантов "дела 26 марта" Дмитрия Борисова, Станислава Зимовца, Алексея Политикова, Александра Шпако и осужденных по делу о терроризме Олега Сенцова и Александра Кольченко.
Кроме того, Собчак попросила Путина помиловать ученого Владимира Лапыгина (осужден за госизмену), Сергея Мохнаткина (признан виновным по нескольким уголовным делам, в том числе в нападении на сотрудника полиции) и брата основателя ФБК Олега Навального.
Олег Навальный отбывает срок по так называемому делу "Ив Роше". В конце 2014 года братьев Навальных признали виновными в хищении более 26 млн рублей у компании "Ив Роше", а также в отмывании денег. Оба отрицали причастность к преступлению, называя дело политически мотивированным. Тем не менее Олег получил 3,5 года колонии общего режима. Алексей получил такой же срок, но условно.
Также в списке, переданного Собчак президенту, значатся осужденный за госизмену авиадиспетчер Петр Парпулов, осужденные за организацию деятельности экстремистской организации журналист РБК Александр Соколов и Валерий Парфенов, бывший сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин, член КПРФ Сергей Резников, блогер Вадим Тюменцев и активист "Другой России" Юрий Староверов.
Об освобождении политзаключенных Путина просили и другие кандидаты. Например, Григорий Явлинский говорил с президентом о деле главы представительства правозащитного центра "Мемориал" в Грозном Оюба Титиева.
Кандидат от Партии роста Борис Титов передал Путину полную версию так называемого "лондонского списка". В него входят предприниматели, желающие вернуться в Россию из-за рубежа. Бизнес-омбудсмен встречался с ними с Лондоне в начале февраля — на встрече присутствовали несколько десятков человек, сообщает Русская служба Би-би-си.
Кандидат Сергей Бабурин, он рассказал президенту о своей экономической программе и идее евразийской интеграции, а также поблагодарил за Крым. Кандидат Максим Сурайкин предложил Путину увеличить пенсии. "У нас пенсионеры получают 8-12 тысяч рублей в месяц, а за коммунальные услуги платят 6-7 тысяч", — объяснил он Би-би-си.
Сурайкин также предложил Путину назначить пятерых кандидатов — его, а также Павла Грудинина (КПРФ), Ксению Собчак, Григория Явлинского и Сергея Бабурина — членами Совета федерации по президентской квоте, чтобы они могли реализовать свои инициативы и сдержать обещания перед теми, кто за них проголосовал.
Титову, который имеет доступ к президенту, будучи омбудсменом по делам предпринимателей, и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, у которого есть кресло депутата Госдумы, ресурс сенатора не нужен, считает Сурайкин.
Выборы президента России прошли 18 марта. По предварительным данным ЦИК, явка составила почти 68%. Лидером голосования стал действующий глава государства Владимир Путин.
Как сообщалось, 18 марта Алексей Навальный во время дебатов с Собчак обвинил ее в работе на Кремль — якобы телеведущая была частью махинации для того, чтобы срывать бойкот выборов. Навальный заявил, что ей "огромные деньги предлагали за выдвижение". Собчак ответила, что это ложь.
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