Как сообщили в предвыборном штабе Собчак, "Жириновский позволил себе публично, в крайне неприличной, в том числе нецензурной форме оскорбить, то есть унизить честь и достоинство кандидата на должность президента РФ".

"В частности, из уст Жириновского в адрес Собчак в присутствии других кандидатов в президенты РФ и ведущего программы прозвучали бранные слова. Это было слово "идиотка" — что, согласно словарю Ожегова, означает "глупый человек, тупица (бранное слово)". А также "отвратительная сука" — это словосочетание, согласно словарю Ожегова, означает "вызывающий отвращение негодяй (бранное слово)", — пояснили сторонники Собчак.

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы кандидата от партии "Гражданская инициатива", подтвердил информацию о подаче иска. "Вся эта площадная брань высокопоставленного деятеля транслировалась в телевизионном эфире и впоследствии была растиражирована СМИ, а также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, став достоянием многомиллионной зрительской и читательской аудитории", — объяснил он.

"Неизвестно и не имеет значения, по какой причине Жириновский возомнил себя "более равным", чем другие, и позволил себе публично оскорблять другого человека в телевизионном эфире. Возможно, ощущение вседозволенности и безнаказанности сформировались и развились у него в силу особого правового статуса, которым он обладает в течение длительного времени", — говорится в обращении штаба Собчак, которое было направлено генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

Сторонники Собчак уверены в том, что действия Жириновского содержат состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.61. КоАП РФ: оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, в свою очередь, уже заявила, что комиссия не имеет полномочий оценивать поведение кандидатов в президенты на дебатах.

"Все, что происходит на дебатах, — вопрос внутренней этики и воспитанности кандидатов. И здесь их поведение может оценивать только зрительская аудитория. Если кто-либо из участников дебатов считает себя оскорбленным, то есть законный механизм для самостоятельной защиты чести, достоинства и деловой репутации", — пояснила она (цитата по "Интерфаксу").

Тем временем РБК стало известно о том, что Жириновский также намерен подать заявление в Генпрокуратуру в связи с инцидентом в студии "России-1". По мнению лидера ЛДПР, Собчак необходимо осудить по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") за то, что она облила его водой.

"Тяжким преступлением ее поступок не назовешь, он вполне соответствует масштабу личности. Тем не менее тот факт, что кандидат в президенты ведет себя как мелкая хулиганка, должен получить соответствующую оценку правоохранительных органов и граждан", — пояснили в штабе Жириновского.

В ходе дебатов Жириновский начал перебивать еще одного кандидата в президенты — Сергея Бабурина. Когда Собчак попыталась призвать лидера ЛДПР к порядку, он назвал ее дурой и попросил заткнуться. В ответ на оскорбления Собчак вылила на Жириновского стакан воды — тогда лидер ЛДПР перешел на мат, обозвав соперницу "проституткой" и "б***".