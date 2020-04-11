"На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе - для поездок в других целях. И на третьем этапе - если понадобится - передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно", - сказал он.

На неделю ограничивается деятельность большинства предприятий. Продолжат работать органы власти, правоохранители, финструктуры, транспорт, связь, СМИ и медицина.

Приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ. С 13 по 19 апреля приостанавливается работа каршеринга и частично услуги такси.

На этой неделе, отметил Собянин, ситуация с коронавирусом начала ухудшаться, идет рост больных, большая часть пациентов поступает до диагностирования COVID-19.

Режим самоизоляции в городе ужесточили после того, как в первые дни, объявленные нерабочими, москвичи вышли на прогулки и отправились на шашлыки, как утверждали источники разных СМИ в мэрии.

Газета "Ведомости" пишет, что перечень оснований для получения пропуска будет "широким", а некоторым категориям граждан они не понадобятся вообще.

О планах по введению в Москве системы пропусков власти говорили еще в марте, однако 2 апреля Собянин заявил, что большинство жителей столицы добросовестно выполняют требование оставаться дома, а потому пропускной режим решено пока не вводить.

Ранее публиковались проекты распоряжений московских властей о введении специальных разрешений на выход из дома в виде QR-кодов. Проекты предусматривали, что сотрудники госучреждений получат специальные пропуска для беспрепятственного передвижения по городу.

С 3 апреля было только введено электронное слежение за горожанами, которые заразились коронавирусом и были обязаны соблюдать карантин на дому.

6 апреля заммэра Москвы Анастасия Ракова, которая возглавляет городской штаб по борьбе с коронавирусом, рассказала, что решения об очередных ограничениях в городе принимаются еженедельно, с учетом развития событий. В частности городские власти учитывают данные по динамике трафика в общественном транспорте и на дорогах.