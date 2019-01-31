"Сноб" выяснил подробности дела о поджоге школьника в Москве

По словам собеседника, ознакомившегося с делом, подростки О. и К. "решили проучить" погибшего школьника за то, что у них начались проблемы из-за канистры с неустановленной жидкостью, украденной у одного из местных жителей, чьи показания также есть у следователей.
Источник уточнил, что из материалов дела до конца не ясно, кто из троих подростков украл канистру. При этом он, а также знакомый подростков, попросивший не называть его имя, утверждают, что речь идет о бензине. Ранее следователи сообщили, что в подъезде нашли канистру с характерным запахом керосина.
Согласно материалам дела, в подъезде подозреваемые и погибший находились вместе, все были пьяны. О. держал жертву, пока К. пропитывал его одежду тем же похищенным бензином. Затем они закурили и окурком подожгли сверстника. Погибший, нанюхавшись жидкости, не смог сопротивляться, следует из документов.
Что еще известно:
Знакомый подростков рассказал, что в течение недели и в день случившегося О. и К. "пили не просыхая" и "у них крыша совсем поехала". Было ли их поведение связано с кражей, он не уточнил.
"Наш друг ходил в Следственный комитет давать показания, сказал, что там видел К. Тот смеялся, ему все равно было", — отметил он.
Другой собеседник рассказал, что К. написал чистосердечное признание, а О. отказался от своих показаний и, скорее всего, "выйдет сухим". По его словам, оба подозреваемых стоят на учете в наркологическом центре.
Что произошло:
По версии следствия, инцидент произошел 24 января. 15-летний подросток находился вместе с еще двумя несовершеннолетними в подъезде дома по улице Берзарина. Затем его нашли с ожогами третьей и четвертой степени 98 процентов тела и доставили в реанимацию. Сам мальчик успел сообщить, что его облили жидкостью и подожгли неизвестные.
Мать школьника рассказала, что после занятий он пошел гулять со знакомыми. Позже мальчик позвонил отцу с неизвестного номера и сказал: "Я думал, они мои друзья". 28 января СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что подросток умер. Его друг, говоривший с корреспондентом "Сноба", также подтвердил смерть школьника.
В Следственном комитете заявили, что не готовы официально подтвердить информацию о гибели пострадавшего, но объявили, что по делу арестован 16-летний подросток.
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