Российское министерство обороны по-прежнему упорно опровергает сведения газеты "Коммерсант", ссылающейся на независимого корреспондента Романа Сапонькова, об уничтожении семи военных самолетов ВКС России во время обстрела 31 декабря авиабазы Хмеймим в провинции Латакия – хотя некоторые эксперты уже даже называют тип оружия, которое могло использоваться при атаке. А может быть, никакого нападения на базу и не было вообще – а лишь халатность и празднование Нового года.

Российское издание "Вестник Мордовии" 5 января привлекло всеобщее внимание тем, что обратилось к военным экспертам, заявившим, что с наибольшей вероятностью, судя по имеющимся данным и фотографиям, авиабаза в Хмеймиме была обстреляна из старого советского самоходного автоматического миномета 2Б9 "Василек", который производится в России по сей день и поставляется армиям некоторых стран мира. Это небольшое оружие, которое можно спрятать, например, в грузовике, стреляющее артиллерийскими минами, очередями со скоростью до 120 выстрелов в минуту. В 1994 году для стрельбы из 2Б9 прямой наводкой по военной технике, в том числе бронированной, была создана специальная кумулятивная мина.

Авторы публикации пишут, что в Сирию войскам Башара Асада "Васильки" не поставлялись, однако к тем, кто атаковал базу Хмеймим (если обстрел вообще был) эти минометы могли попасть, например, из Турции. Мины "Василька" калибром 82 миллиметра средствами, имеющимися у российской армии, перехватить невозможно. У армий союза НАТО, наоборот, есть специальные артиллерийские и лазерные комплексы, которые могут противостоять обстрелам из такого типа оружия – и американские военные, к примеру, в нулевые годы так смогли защитить свои военные базы и объекты в Ираке от минометных обстрелов.

Cнимки российских военных самолетов, предположительно поврежденных в результате обстрела авиабазы Хмеймим, 4 января на своей странице "ВКонтакте" опубликовал военный журналист Роман Сапоньков. На них видно, в частности, разорванное хвостовое оперение одного самолета и пробитый топливный бак. Сапоньков пишет, что, по предварительным данным, повреждены шесть фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребитель Су-35С, транспортный Ан-72, разведывательный Ан-30 и вертолет Ми-8, и добавляет, что три самолета уже отремонтированы. Судьба остальных неизвестна.

В Министерстве обороны России в четверг информацию об обстреле из минометов авиабазы 31 декабря подтвердили, сообщив о двух погибших военнослужащих. При этом Минобороны назвало "фейком" сообщение об уничтожении самолетов.

11 декабря авиабазу Хмеймим посетил президент России Владимир Путин, объявивший там о выводе российской группировки из Сирии. Российские базы в стране, однако, остаются, а ВКС России продолжают помогать войскам сирийского президента Башара Асада. По сообщениям СМИ, только за 2017 год в Сирии погибли не менее 40 российских военных.

Обо всех версиях случившегося в новогоднюю ночь на авиабазе Хмеймим в интервью Радио Свобода рассуждает военный эксперт, журналист-расследователь независимой аналитической группы Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов:

– К сожалению, до сих пор ни мы, ни наши коллеги не можем получить свежие спутниковые снимки авиабазы. В районе сирийского побережья сейчас облачная погода, поэтому сложно что-то заснять из космоса. Будем делать выводы на основе тех фото, которые есть в нашем с вами распоряжении. Там виден, в частности, фронтовой бомбардировщик СУ-24 с бортовым номером "29" белого цвета. Вся российская военная авиация имеет уникальные номера, для каждого самолета, то есть СУ-24 с белым номером "29" в ВКС России – только один. Так вот, мы нашли фотографии этого СУ-24 в 2013 году на авиабазе Шагол в Челябинской области, откуда в Сирию и прибыла большая часть СУ-24, по крайней мере в 2015 году. После этого исследователь Джозеф Дэмпси нашел более недавнюю фотографию того же СУ-24 с бортовым номером "29", а точнее, скриншот из видеорепортажа канала RT, уже на авиабазе Хмеймим. Действительно, этот самолет, находящийся на этой авиабазе, получил повреждение – что означает, что на самом деле какая-то часть российской авиатехники там пострадала. Насколько серьезно, сможет ли она оперативно встать в строй – это невозможно установить сейчас, потому что Минобороны России хранит молчание, мимоходом признав гибель двоих солдат. В худшем случае вывод таков: выведена из строя практически треть парка военной авиации России, остающейся в Сирии.

- Фактом остается то, что никакое оружие, имеющееся у всех, любых противников Асада, не способно поразить военный аэродром Хмеймим с той территории, которую все эти отряды контролируют. Значит, речь идет о спланированной заранее успешной диверсионной операции?

– Да, именно это мы и предполагаем. И это очень странно, потому что любая диверсионная операция, о которой периодически заявляют противники Асада, особенно такие, в результате которых, по их заявлениям, гибнут российские военнослужащие, обычно получает максимальную огласку, они всегда об этом широко трубят. Например, когда в результате попадания управляемой ракеты из ПТРК TOW американского производства в апреле 2017 года в Сирии был убит майор морской пехоты Сергей Бордов, об этом очень широко говорилось. В 2015–2016 годах несколько раз сообщалось о каких-то попытках обстрелять авиабазу Хмеймим. Тогда появились даже видео, но заметно было лишь, что боевики стреляют в сторону авиабазы. Но вот попадают ли они хоть во что-то и достреливают ли вообще – это было неизвестно и непонятно. Конечно, некоторые сирийские оппозиционные СМИ уже пишут, со ссылкой на свои источники в оперативных штабах повстанцев в провинции Идлиб, что, мол, да, действительно, производилась такая атака. Но, поскольку все эти заявления пришли уже с сильным запозданием постфактум, сложно судить об их достоверности.

Еще нужно отметить, что ни одна группировка повстанцев в Сирии может не решиться сейчас открыто заявлять, что ей удалось поразить российскую авиабазу. Потому что, несмотря на определенный престиж, который такая успешная операция дает ей среди остальных повстанцев, стоит помнить и об обратной стороне медали – что российская сторона начнет в ответ наносить мощные удары по той территории, где находится эта группировка, по ее позициям и по местным мирным жителям, которые находятся под ее защитой. Мы в CIT наблюдаем, на самом деле, что в начале января, в последние три-четыре дня, участились российские бомбардировки в провинции Идлиб.

– Я слышал и такую трагикомическую версию: что никто вокруг не посчитал случившееся атакой на авиабазу, так как в Сирии, как и во всем мире, 31 декабря, так или иначе, праздновали Новый год, несмотря на войну. И российские военнослужащие его, кстати, тоже отмечали на этой базе...

– Авиабаза Хмеймим находится в провинции Латакия, в ее низинной части, где в основном живут алавиты, которые являются костяком всех сторонников Асада. Эти люди в массе гораздо менее религиозны, чем их суннитские соседи, то есть женщины там ходят без хиджабов и т. д. Они действительно отмечают и Рождество, и Новый год, на западный манер и очень активно, как видно по некоторым видео: фейерверками, стрельбой в воздух, там ведь есть и много вооруженных отрядов проасадовских ополченцев. Все знают, что в новогоднюю ночь в Чечне из-за выстрела в воздух сотрудника Росгвардии, который так отмечал Новый год, погибла девушка. Вот там отмечают праздники примерно по схожим традициям. Так что действительно, если не было крупного обстрела со взрывами самолетов, как описывает "Коммерсант", а лишь один или два снаряда, или мины, попали в какое-то небольшое количество хранящихся на базе боеприпасов и несколько самолетов были повреждены, то и правда, на фоне петард и фейерверков все сперва это могли и не заметить.

– Еще одна версия: может быть, на российской авиабазе в новогоднюю ночь проходила, говоря простым языком, пьяная гулянка и никакой атаки-то и не было вообще? И весь ущерб произошел от взрыва собственных боеприпасов? Поэтому и Минобороны ведет себя так странно?

– Я совершенно не исключаю такой возможности! Потому что, судя по источникам, например, именно так и произошло в 2016 году на авиабазе T4, или Тияс, в сирийской пустыне, в провинции Хомс, где базировались российские боевые вертолеты. На фотографиях тех времен, сделанных корреспондентами российских государственных СМИ, видны, например, ящики для боеприпасов, сваленные горой рядом с вертолетом. Как рассказывали опять же источники, российские военнослужащие просто сжигали ящики из-под боеприпасов, оказавшиеся не до конца опустошенными! В результате чего несколько вертолетов взорвались! В тот раз были хорошие спутниковые снимки. На них не было видно следов обстрела. То есть сгоревшие вертолеты были, но никаких воронок от разрывов на полосе и т. д. не было.

– Я тоже обратил внимание на то, что на нынешних фото заметны пробоины в самолетах, но при этом эти самолеты стоят на абсолютно гладкой, ровной, без каких-либо следов повреждений и разрывов взлетно-посадочной полосе.

– А возможно, имело место сочетание всех нами сейчас упомянутых факторов. Представьте себе: Новый год. Люди более-менее усыплены заявлениями Путина о том, что "мы всех победили". Даже если российские солдаты на самом деле знают, что они еще не всех победили, то те, кого они победили не окончательно, находятся на безопасном расстоянии – как им и всем было сказано начальством. Ведь еще в 2015 году позиции боевиков "отодвинули" от авиабазы, как считалось тогда, на безопасное расстояние. И также, возможно, россияне зря понадеялись на своих сирийских "коллег". А тут еще и боеприпасы, возможно, хранятся как-то "неуставно". То есть просто меры по хранению боеприпасов и/или меры по обеспечению безопасности авиабазы в новогоднюю ночь соблюдались хуже, чем в обычное время. А может быть – на авиабазе Хмеймим они и в обычное время их так соблюдают.

Еще важный момент: могли ли те, кто совершил эту атаку, знать, что россияне и асадовцы будут праздновать Новый год – и поэтому, во-первых, у них будут ослаблены меры безопасности и, во-вторых, обстрел могут просто не заметить сразу из-за громких фейерверков и стрельбы в воздух? Могли они специально устроить атаку именно 31 декабря? Я не исключаю такую возможность.

– Самый главный вопрос остается без ответа. Кто обстрелял российскую авиабазу, если нам торжественно заявили Владимир Путин и Сергей Шойгу, что террористическая группировка "Исламское государство" в Сирии окончательно побеждена?

– Как такового "Исламского государства", несмотря на то что нам постоянно заявляли Минобороны и все остальные источники, в районе авиабазы Хмеймим не было еще с 2014 года. Когда попытки "игиловцев" захватить эту территорию были пресечены другими оппозиционерами режиму Асада, в том числе теми же террористами из "Джабхат-ан-Нусра", которые не терпят конкуренции. Вообще там действует целый ряд разных группировок: отряды Свободной сирийской армии (ССА), или так называемые 1-я и 2-я "Прибрежные туркоманские бригады". Кстати, именно в одной из них служил в свое время Альпарслан Челык, небезызвестный убийца российского пилота Олега Пешкова, который был сбит 24 ноября 2015 года ВВС Турции и потом уже, когда спускался на парашюте, был застрелен по приказу этого самого человека. Челык сейчас уже арестован в Турции, правда, в связи с совсем другими обвинениями. Так или иначе, туркоманские отряды продолжают снабжаться оружием из Турции. Возникает вопрос: если это они атаковали Хмеймим – была ли какая-то санкция Анкары на такое мероприятие? Некоторые исследователи полагают, что да и что такая масштабная и громкая операция должна была происходить с ведома турецких спецслужб.

Еще можно упомянуть в числе возможных причастных две другие радикальные исламистские террористические группировки, которые действуют в этом районе, "Ахрар аш-Шам" и "Хайат Тахрир аш-Шам", это бывшая "Джебхат ан-Нусра". Вариантов масса, на самом деле! Главное в том, что у всех них должен быть доступ к мощному оружию, к реактивным системам залпового огня, к скорострельным минометам. Но как мы писали, все оружие ходит по Сирии довольно причудливыми путями. Существуют огромные каналы в соцсетях, через которые можно было купить даже танки и БМП! А некоторое оружие попросту отбирается одной группировкой у другой – так американские штурмовые винтовки попадали, например, от умеренной оппозиции к террористам. Некоторое оружие до сих пор периодически захватывается повстанцами на складах, принадлежащих армии Асада.

Есть еще одна, довольно экзотическая версия, кто может стоять за этой атакой, если она была: я знаю, что, по крайней мере в 2015–2016 годах в Латакии помимо местных действовала также радикальная группа, называемая "Ажнад аль-Кавказ". Это выходцы, в первую очередь, из Чечни, но также и из других российских республик Северного Кавказа. У всех, и у них первых, были причины атаковать авиабазу Хмеймим. Потому что именно с этой авиабазы производятся налеты, в ходе которых гибнут и мирные жители. Именно с этой авиабазы Россией поддерживаются войска Асада, в их достаточно успешных наступлениях в последний год. И поразить эту авиабазу долгое время хотели все. Те же боевики террористической "Джебхат ан-Нусра" недавно опубликовали видео, как они утверждают, подрыва российской колонны бронетехники на фугасе. Тогда Минобороны это тоже отрицало. В общем, кому-то все-таки совершить нападение и обстрел удалось, скорее всего, но возможно, мы имени или названия их никогда не узнаем.

– Как вы думаете, почему российское руководство все время упирало на свое участие в боевых действиях именно только против запрещенной в России группировки "Исламское государство"? Почему не заявить твердо и сразу, что в Сирии мы воюем со многими мощными врагами, и перечислять их имена-названия во всех этих бесконечных военных сводках и рапортах, в том числе в СМИ?

– Да потому что Кремлю так проще. "Зачем усложнять, на самом деле? Есть ИГИЛ, и все там ИГИЛ, и все, кого мы бомбим, – ИГИЛ. ИГИЛ делают теракты в Европе, а мы спасаем весь мир от ИГИЛ, как мы спасали весь мир от Гитлера 70 лет назад! Смотрите и восторгайтесь! "Это упрощенная пропагандистская картина. Понятно, что Башару Асаду противостоят далеко не только джихадисты из "Исламского государства". И безусловно, далеко не все, кто противостоит Асаду и при этом не являются членами ИГИЛ, такие вот борцы за демократию, "лапочки" и "пусечки", разумеется! Но это все очень сложно, это для знатоков региона и политики и истории, для исследователей. Но это точно не то, что можно скормить телезрителям как простую идею: "Мы боремся с абсолютным злом, и мы его уже практически победили!" – говорит в интервью Радио Свобода эксперт CIT Кирилл Михайлов.