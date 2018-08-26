По информации "Интерфакса", задержанный – сотрудник одной из спецслужб в аннексированном Россией Крыму. "Интерфакс" пишет, что наркотиков было от 8 до 10 килограммов.
Крымское издание "Примечания" со ссылкой на свои источники утверждает, что задержанный – майор ФСБ, проходивший службу в Крыму. По данным "Примечаний", он перевозил героин. Издание публикует фотографии, как утверждается, с места задержания, а также имя предполагаемого задержанного.
Официальной информации правоохранительных органов о случившемся пока нет.
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