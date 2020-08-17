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В сторону границы Беларуси, возможно, едут непомеченные автоколонны Российской Национальной гвардии, передает организация расследовательской журналистики Conflict Intelligence Team (CIT), а также российское издание "Фонтанка".
СМИ: в сторону Беларуси, возможно, едут автоколонны Российской Национальной гвардии
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LSM сообщает, что по данным CIT, транспортные средства, заснятые очевидцами, находятся на службе российского ОМОНа и часто использовались для разгона демонстраций в Санкт-Петербурге.

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У автомобилей нет опознавательных знаков и номеров. По словам очевидцев, машины ехали из Санкт-Петербурга в Лугу, они были засняты в 400 км от границы Беларуси. В свою очередь, издание "Фонтанка" сообщает, что автоколонны были замечены на Псковском шоссе, а издание "Медуза" сообщает, что их читатели заметили характерные грузовые автомобили на шоссе Москва — Беларусь. Еще две видеозаписи попали в распоряжение издания "Медиазона", а одну запись в 83 километрах от границы Беларуси сделал журналист Василий Максимов.

Российская Национальная гвардия пока не комментировала эти сообщения.

Как уже сообщалось, с 9 августа по всей Беларуси проходят массовые акции протеста, спровоцированные выборами президента, в которых по официальным результатам победил Александр Лукашенко. В начале прошлой недели протесты сопровождались избиением протестующих, задержанные сообщали о пытках в некоторых местах временного заключения. Начиная с четверга насилие остановилось. Лукашенко считает, что акции протеста организованы иностранными силами, поэтому в субботу он обсудил протесты с президентом России Владимиром Путиным.

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