По данным телеканала, речь идет о военно-морском атташе при посольстве США капитане первого ранга Уиллями Уитситте Кертисе, атташе при посольстве Джерри Арриоле Энтони, а также военном атташе при посольстве полковнике Д.С. Данне. Они якобы не предоставили необходимые для пребывания в Северодвинске документы — город входит в перечень территорий с регламентированным посещением для иностранцев.

Как рассказал собеседник "Интерфакса", в действиях иностранцев усматриваются признаки административного нарушения. Американцев отпустили после проверки документов, сказал источник агентства.

В соответствии с п. 1.1. ст 18.9 КоАП, за нарушение правил въезда или режима пребывания в России иностранцу или лицу без гражданства может грозить штраф в размере 2–5 тыс. руб. и выдворение из страны.

8 августа в Минобороны сообщили, что на территории военного полигона в Архангельской области во время испытаний жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв. В "Росатоме" говорили, что это случилось в ходе работ, "связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

После взрыва в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. Власти не говорили, что именно испытывали на полигоне и что привело к взрыву. По данным The New York Times, речь идет о ракете "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. В свою очередь, источники CNBC говорили, что взрыв произошел при подъеме ракеты со дна, а не в ходе новых испытаний.