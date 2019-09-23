СМИ: в России усиливается влияние Православной церкви на ядерные дела

"Во время круглого стола в Международном исследовательском центре Института политических исследований в Париже в пятницу 20 сентября на презентации своей последней книги "Ядерное русское православие: религия, политика и стратегия (издательство Стэнфордского университета, апрель 2019 года) профессор Школы управления, дипломатии и стратегии Междисциплинарного центра в Герцлии (Израиль) Дмитрий Адамский проанализировал глубокое переплетение между этими двумя сущностями", - говорится в статье.

"После падения советского режима православие стало фундаментальным элементом российской национальной идентичности. Таким образом, Церкви удалось вновь громогласно подтвердить свой авторитет, свое место в обществе и в государственных делах страны", - пояснил специалист перед полным залом.

"(...) После окончания советской эпохи рост влияния Церкви в военных делах переживал три разных периода: "десятилетие генезиса", когда это явление пустило корни - от 1991 года до начала 2000-х, затем "десятилетие обращения в веру", после первых мандатов президента Владимира Путина и, наконец, "десятилетие операционализации", в частности, в свете конфликтов на Украине или в Сирии", - уточнил исследователь.

"(...) Согласно научному труду Дмитрия Адамского, Церковь продолжает поддерживать Кремль в плане использования ядерного оружия, а также контроля за ним и осуществления программ по его разработке. При этом она открыто не воздействует на решение оперативных или теоретических вопросов, касающихся применения оружия массового уничтожения", - отмечает журналист.

"В последние десятилетия в России появилось нечто вроде испрашивания благодати на освящение ядерного оружия", - утверждает Дмитрий Адамский, который упоминает "освящение оружия, но также и строительство часовен, молитвенных залов в военных комплексах, переносных храмов на атомных подводных лодках, религиозные процессии во время смотров или парадов войск...".

"Подобное "испрашивание ядерной благодати" вызывает дебаты в Русской православной церкви. Например, в июне специальная комиссия Московского Патриархата впервые высказала неблагоприятное мнение в отношении практики освящения ядерного оружия", - указывает автор публикации.

"Тем не менее, по мнению эксперта, "проникновение веры, влияния Церкви в политическую сферу России настолько глубоко и совпадает с интересами стольких людей, что такое явление, как ядерное православие, сохранится даже после ухода президента Путина", - резюмирует La Croix.