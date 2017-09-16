По данным издания, эвакуация происходит в торговых центрах «Кольцо», «Южный» и «Миллениум» из-за одновременно поступивших звонков.
Об эвакуации в трех ТЦ также сообщает местное издание «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пользователей соцсетей.
В российских городах на протяжении нескольких дней фиксируют звонки неизвестных, которые сообщают о взрывных устройствах в зданиях ТЦ, школ, университетов и вокзалов.
СМИ: в Казани эвакуировали три ТЦ из-за звонков о взрывных устройствах
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