СМИ: в Казани эвакуировали три ТЦ из-за звонков о взрывных устройствах

В Казани эвакуировали посетителей трех торговых центров после звонков о якобы заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По данным издания, эвакуация происходит в торговых центрах «Кольцо», «Южный» и «Миллениум» из-за одновременно поступивших звонков.