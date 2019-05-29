СМИ узнали регион с самым низким электоральным рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента России Владимира Путина - 36% - зафиксирован в Магаданской области, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМ. ВЦИОМ на прошлой неделе сообщал о падении другого показателя - рейтинга доверия к Путину - до исторического минимума в 31,7%.
Vladimiras Putinas
© Itar-Tass / Scanpix

По данным РБК, опрос ФОМ проводился в российских регионах с середины марта по начало апреля. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: представьте, что в следующее воскресенье состоятся выборы президента России, за кого из политиков вы бы проголосовали?

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36% вместо 72%

В Магаданской области проголосовать за действующего президента оказались готовы 36% респондентов - это минимальное значение среди российских регионов.

Изданию не удалось получить подтверждение этих данных. На президентских выборах в марте 2018 года за Путина проголосовали более 72% жителей Магаданской области.

В среднем по стране электоральный рейтинг Путина, согласно приведенным РБК данным ФОМ, составил 48% - то есть если бы выборы прошли сейчас, потребовался бы второй тур.

В прошлом октябре ФОМ публично сообщал о падении уровня поддержки Путина до такого уровня, при котором в случае проведения президентских выборов в ближайшее воскресенье потребовался бы второй тур. Тогда о готовности проголосовать за действующего президента заявили 45% опрошенных.

В начале года, по данным ФОМ, электоральный рейтинг Путина почти не изменился - о готовности проголосовать за него заявляли 46% опрошенных. До президентских выборов этот показатель держался на уровне 66-68%. Рейтинги власти резко снизились после начала пенсионной реформы.

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) имеет статус некоммерческой организации и проводит опросы в том числе по заказу администрации президента России.

Тот же опрос, на который ссылается РБК, показал, что самый низкий электоральный рейтинг "Единой России" зафиксирован в другом дальневосточном регионе - в Хабаровском крае. Там, как пишет РБК, 21% опрошенных ответили, что в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье проголосовали бы за кандидата от "Единой России".

Хабаровский край - один из регионов, в которых прошлой осенью поддержанный Путиным кандидат в губернаторы проиграл выборы, там победил представитель ЛДПР Сергей Фургал.

"Эффект черных очков"

В прошлую пятницу Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал (ВЦИОМ, на 100% принадлежит государству через Росимущество) результаты исследования, согласно которому рейтинг доверия Владимиру Путину оценивается в 31,7%.

Это самый низкий показатель за последние 13 лет. В мае 2018 года во время аналогичного опроса о доверии Путина заявили 47,4% опрошенных.

Рейтинг доверия - другой показатель, его не следует путать с электоральным рейтингом. Респонденты отвечают на вопрос, кому они доверяют, а не за кого готовы голосовать.

При исследовании рейтинга доверия ВЦИОМ задает респондентам открытый вопрос о доверии при "решении важных государственных вопросов", при ответе на который можно выбрать неограниченное число политиков.

В понедельник глава ВЦИОМ Валерий Федоров в передаче Hard Day's Night на телеканале "Дождь" объяснил причину снижения рейтинга Путина тем, что россияне "не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня".

"А что значит жить лучше? Это значит: когда начнут расти наши доходы", - сказал Федоров.

Глава ВЦИОМ считает, что с повышением пенсионного возраста ожидания россиян, касающиеся увеличения зарплат, "оказались перечеркнуты". "Нам показали - нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги, - цитирует его РБК. - Мы назвали это "эффектом черных очков", которые наши соотечественники надели тогда [после объявления пенсионной реформы] и с тех пор не снимают".

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года реальные доходы населения - те, что остаются после выплаты обязательных платежей и скорректированных на величину инфляции - упали на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать с четвертым кварталом 2018 года, то падение еще сильнее - на 22,9%.

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