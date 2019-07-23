Экипаж атомной глубоководной станции АС-31 ("Лошарик") мог эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочел действовать в четком соответствии с "Руководством по борьбе за живучесть" аппарата. Об этом пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к расследованию происшествия, публикуя новые подробности катастрофы.
По данным издания, трагические события на "Лошарике" начали развиваться во время стыковки станции с лодкой-носителем. Именно тогда на борту АС-31 в аккумуляторном отсеке появился дым. Собеседники указывают, что пожара в привычном смысле этого слова на подлодках не бывает, поскольку они выполнены из негорючих материалов. В этой связи любой дым на подлодках объявляется пожаром, а подводникам приходится бороться с ним практически на ощупь.
В качестве причины появления пожара называют возможные проблемы в электросистеме АС-31, которая использует токи силой до 1000 ампер, либо небольшой дефект кабелей, который мог привести к их разогреву с последующим оплавлением изоляции.
Источники отмечают, что произошедшая авария на начальной стадии не представляла большой опасности для экипажа. Все они могли эвакуироваться через шлюзовое устройство на лодку-носитель, у каждого из них было при себе портативное дыхательное устройство ПДУ-3, позволяющее продержаться не менее 20 минут без кислорода. Однако, как пишет издание, "Руководство по борьбе за живучесть подводных лодок", действующее в Военно-морском флоте, предписывает каждому члену экипажа оставаться в том отсеке, где его застал пожар, и бороться с аварийной ситуацией на своем месте. Оставление горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность.
События, по данным издания, развивались следующим образом: командиру доложили, что в аккумуляторном отсеке появился дым, тот доложил командиру подводной лодки-носителя, что на борту АС-31 пожар, приказал проверить дыхательные аппараты и перейти на носитель всем, кто не будет задействован в борьбе за живучесть.
В итоге борт АС-31 покинули шесть человек, а десять офицеров-гидронавтов остались на станции, продолжив борьбу за живучесть корабля. Позднее осмотр доставленного на базу АС-31 показал, что в борьбе за ее живучесть гидронавты израсходовали все имевшиеся на борту средства пожаротушения.
В частности, пустыми оказались огнетушители, баллоны пеногенерирующей установки, а также все четыре столитровые емкости с фреоном системы ЛОХ (лодочная, объемная, химическая). Кроме того, через 40 минут работы подводники, как говорят собеседники издания, "издышали" все изолирующие дыхательные средства. После этого они включились в шланговые дыхательные аппараты (ШДА), подающие воздух из баллонов воздуха высокого давления.
После того как некоторые подводники начали терять сознание, командир АС-31 запросил у командира лодки-носителя разрешения эвакуироваться на носитель. Чтобы помочь им подняться из АС-31 в носитель, у шлюзового устройства их встречали четверо гидронавтов из второго экипажа. В момент подготовки экипажа к эвакуации произошел взрыв, который и унес жизни всех четырнадцати моряков. Позднее эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея.
Пожар на глубоководном аппарате Минобороны, в ходе которого погибли 14 подводников, произошел 1 июля. Тип аппарата официально назван не был. По данным источника РБК в силовых структурах, речь идет о спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831, также известной как "Лошарик".
Глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что основная причина ЧП — пожар в аккумуляторном отсеке. Указом президента четырем погибшим подводникам было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации, еще десять посмертно награждены орденами Мужества.
СМИ узнали подробности трагедии на российском "Лошарике" (1)
По данным "Коммерсанта" , до последнего подводники...
Под Хабаровском сгорел несанкционированный детский лагерь: один ребенок погиб, трое в коме (1)
На территории горнолыжного курорта "Холдоми" в...
Сто исков о домашнем насилии: россиянки ищут защиты в ЕСПЧ (4)
Власти России не признают серьезности проблемы...
В Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву (9)
В Санкт-Петербурге обнаружили тело убитой гражданской...
В Красноярском крае и Иркутской области горит более 900 тысяч гектаров леса (1)
В Красноярском крае и Иркутской области горит почти...
TOP новостей
Премьер Литвы: налог на автомобили и недвижимость введут с 1 января Карбаускис придерживается иного мнения (14)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис проверяет,...
В Литве налогами обложат почти все автомобили: минимальный налог 20 евро в год (109)
Власть в Литве решила бороться с дизельными...
Науседа прибыл с визитом в Латвию: мы - братья и должны общаться, как братья (9)
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с рабочим...
"Брексит": Британия гарантирует странам Балтии военную защиту, а по положению мигрантов вопросы остаются (6)
После окончательного выхода Великобритании из...
Парламент Литвы выразил доверие премьеру Саулюсу Сквернялису (3)
Во вторник литовский парламент выразил доверие...