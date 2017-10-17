За последние два года в США прошло около десяти мероприятий под эгидой движения BlackMattersUS (название отсылает к движению, выступающему за права темнокожих, Black Live Matter, но не имеет с ним ничего общего), сообщил собеседник РБК, знакомый с деятельностью «фабрики». Сотрудник «фабрики» и экс-работник «американского отдела» заявили, что участники акций не знали, что их организуют «тролли».

Информация о части акций ранее попадала в расследования англоязычных СМИ. В августе прошлого года движение Being Patriotic через Facebook пригласило на акцию в поддержку президента США Дональда Трампа жителей 17 городов Флориды, сообщало The Daily Beast.

Ежемесячно «фабрика» тратила около 200 тысяч рублей на оплату работы местных организаторов акций, перелеты, расходы на полиграфию и технику. За два года агентство могло потратить пять миллионов рублей.

На продвижение в соцсетях агентство тратило около 260 тысяч рублей каждый месяц. Около половины бюджета уходило на публикации о расовых проблемах, меньшая часть тратилась на политические сообщения. С июня 2015 года по май 2017 года «фабрика» потратила не менее ста тысяч долларов на продвижение около 3,3 тысячи политических объявлений, нацеленных на американских избирателей.

Источники РБК уверяют, что «американский отдел» возглавляет 27-летний уроженец Азербайджана Джейхун Асланов. Он отрицает эту информацию. При этом у издания имеется сообщение из telegram-чата от имени Асланова, в котором говорится о промежуточных итогах работы «фабрики троллей» в США.

Асланов приехал в Петербург в конце 2000-х из Иркутской области, чтобы учиться на экономическом факультете Гидрометеорологического университета. В 2009 году он поехал в США, а в 2011 году побывал в Лондоне.

Как сообщает РБК, ему на данный момент принадлежат две фирмы, специализирующиеся на рекламе и работе в интернете. Одна из них — «Азимут» занимается раскруткой аккаунтов в соцсетях, уточнил сам Асланов.