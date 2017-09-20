Православной организации «Христианское государство — Святая Русь» не существует, за ней стоит ФСБ. Об этом сообщили источники издания «Медуза». Глава организации Александр Калинин, задержанный в среду, 20 сентября, является бывшим сотрудником ведомства, рассказали источники издания. Официального подтверждения этой информации нет.
© A.Didžgalvio nuotr.

Глава организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин раньше работал в ФСБ, сообщило издание «Медуза» со ссылкой на председателя партии «Великая Россия» Андрея Савельева. Об этом ему якобы рассказал один из бывших сотрудников ведомства. Савельев отметил, что в 2013 году «Христианское государство» Калинина с оружием напало на штаб-квартиру «Великой России» в Москве.

О связи организации «Христианское государство — Святая Русь» с высокопоставленными чиновниками изданию заявил бывший ижевский депутат и националист из «Русского общенационального союза» Василий Крюков. По его словам, второй человек, помимо Калинина. дававший комментарии СМИ от имени организации, Мирон Кравченко рассказывал ему, что организацию поддерживают «высокие люди в Кремле». Кто именно, ему неизвестно.

Официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе ФСБ Дождю не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

«Медуза» также пишет, что нет подтверждений того, что организация действительно существует. Издание сообщает, что в социальной сети «ВКонтакте» нет отдельного паблика «Христианского государства».

Дождю удалось найти паблик организации, в администраторах паблика указана одна из страниц Александра Калинина (всего от его имени ведутся две страницы). В «Одноклассниках» у организации тоже есть паблик, в котором состоит около пяти тысяч человек.

Ранее 20 сентября МВД отчиталось о задержании двоих «православных активистов» в Липецкой области и одного — в Москве по подозрению в причастности к поджогу автомобилей возле офиса адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Также сообщалось, что Калинина задержали для допроса в качестве свидетеля. Жена главы организации Марина рассказала Дождю, что ей не известно о местонахождении мужа.

МВД также опубликовало видео задержания, на котором можно узнать лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина. Кроме того, на видео есть еще двое задержанных, которые лежат на полу с руками в наручниках за спиной. Инициатором запроса в МВД о задержании членов организации направила депутат Наталья Поклонская, которая также сообщила, что задержанные признались в телефонных угрозах кинотеатру, который показывал фильм Учителя «Матильда».

Телеканал "Дождь"
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