Подробности о следователе, который отказался возбуждать дело о пытках в ярославской колонии, выяснила "Новая газета". Это Радион Свирский, два года назад он закончил Ярославский госуниверситет, летом прошлого года принял присягу.
Радион Свирский
© yaroslavl.sledcom.ru

Пострадавший Евгений Макаров написал заявление о пытках еще в прошлом году, однако, несмотря на все улики, Свирский не открыл уголовное дело.

Отказ молодого следователя заметить противоправные действия сотрудников ярославской ИК-1 утвердил подполковник Антон Морозов.

Напомним, в июне 2017 года заключенного Евгения Макарова жестоко пытали несколько сотрудников исправительной колонии N1 по Ярославской области. Имена их стали широко известны после публикации "Новой газеты".

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Во ФСИН РФ объявили, что начали служебную проверку по фактам противоправных действий своих сотрудников, а одновременно с этим опубликовали короткий пресс-релиз, в котором сказано, как ведомство "сожалеет", что такие сотрудники дискредитируют всю службу.

Следственный комитет по Ярославской области завел дело о превышении полномочий с применением насилия, указав наличие "явных" признаков этого превышения сотрудниками ИК-1.

Следователь Свирский активно пользуется соцсетями. Он сменил фамилию на своей странице в "ВКонтакте", но следы остались: фотография дипломной работы, именное id пользователя.

На своей странице "ВКонтакте" следователь публикует жизнерадостные фотографии на фоне машины, храма, а также вместе со своей спортивной командой. Среди публикаций картинка с подписью "нарушай закон подлости - помогай людям". Несколько лет назад Радион снялся в студенческой короткометражке про жизнь бандитов. Он сыграл роль криминального авторитета.

На вопрос корреспондента МБХ медиа о не возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСИН, пытавших Макарова, Свирский не ответил. Вместо ответа на вопрос он очистил свою страницу в соцсети, оставив цитату из Нового завета.

NEWSru.com
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