Пострадавший Евгений Макаров написал заявление о пытках еще в прошлом году, однако, несмотря на все улики, Свирский не открыл уголовное дело.
Отказ молодого следователя заметить противоправные действия сотрудников ярославской ИК-1 утвердил подполковник Антон Морозов.
Напомним, в июне 2017 года заключенного Евгения Макарова жестоко пытали несколько сотрудников исправительной колонии N1 по Ярославской области. Имена их стали широко известны после публикации "Новой газеты".
Во ФСИН РФ объявили, что начали служебную проверку по фактам противоправных действий своих сотрудников, а одновременно с этим опубликовали короткий пресс-релиз, в котором сказано, как ведомство "сожалеет", что такие сотрудники дискредитируют всю службу.
Следственный комитет по Ярославской области завел дело о превышении полномочий с применением насилия, указав наличие "явных" признаков этого превышения сотрудниками ИК-1.
Следователь Свирский активно пользуется соцсетями. Он сменил фамилию на своей странице в "ВКонтакте", но следы остались: фотография дипломной работы, именное id пользователя.
На своей странице "ВКонтакте" следователь публикует жизнерадостные фотографии на фоне машины, храма, а также вместе со своей спортивной командой. Среди публикаций картинка с подписью "нарушай закон подлости - помогай людям". Несколько лет назад Радион снялся в студенческой короткометражке про жизнь бандитов. Он сыграл роль криминального авторитета.
На вопрос корреспондента МБХ медиа о не возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСИН, пытавших Макарова, Свирский не ответил. Вместо ответа на вопрос он очистил свою страницу в соцсети, оставив цитату из Нового завета.
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