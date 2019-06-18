Как отмечается, 1 февраля 1959 года, около 10 часов, группа Дятлова вознамерилась дойти до подножия горы Отортен.
Они должны были пересечь реку, однако, дойдя до ее низины, изменили свой маршрут. Предположительно, это было связано с тем, что пройти участок пути в низине не представлялось возможным.
После этого туристы решили переждать плохую погоду на склоне горы Холатчахль на высоте 1079. Температура воздуха была ниже 30°C, а порывы ветра достигали 20-30 метров в секунду.
Спустя время один из дежурных увидел ракету и сфотографировал ее. Причем ее пуск сопровождался грохотом, который спугнул пасшихся недалеко от палаток группы Дятлова оленей Анямова.
В испуге олени побежали в сторону горы Холатчахль и натолкнулись на палатку туристов, которые при падении трехсот килограммовой туши оленя получили смертельные травмы.
Выжившие туристы в испуге побежали вниз в сторону кедра, но скончались в результате обморожения.
Ранее сообщалось, что дневники группы Дятлова передали прокуратуре.
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