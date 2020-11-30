По факту произошедшего проводится проверка. Baza пишет, что погибший работал в подразделении, которое отвечает за личную охрану президента России. Источник ТАСС эту информацию опровергает.
Что еще известно:
Также Baza со ссылкой на коллег погибшего сообщает, что причиной самоубийства «могло стать равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки, – в одну из последних смен он был вынужден находиться на работе более 15 часов». Родственники мужчины сказали, что в декабре он планировал развестись с супругой по обоюдному согласию.
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