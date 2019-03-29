Расположенный в Санкт-Петербурге Исаакиевский собор не будет передан в собственность Русской православной церкви, сообщил в пятницу, 29 марта, РБК со ссылкой на источник в правительстве РФ. По его словам, чтобы церковь могла проводить там службы, никакая передача не нужна. Он также связал решение не передавать собор РПЦ с негативным отношением большинства жителей Петербурга к этому вопросу.
О желании РПЦ получить Исаакиевский собор в собственность в декабре 2016 года сообщил занимавший тогда пост губернатора города Георгий Полтавченко. Заявка о передаче собора, поданная РПЦ, истекла в декабре 2018 года, новой заявки от церкви не поступало, сообщили изданию в пресс-службе имущественных отношений Петербурга.
СМИ сообщили об отказе российских властей от передачи Исаакия РПЦ
Решение закрыть вопрос о передаче собора РПЦ частично...
"Не заставляй нас собрать ружья": жители Якутска поднялись против мигрантов (6)
Знак по дороге из аэропорта сообщает, что 2019 год в...
"Язычество и славянский национализм": РПЦ в Калининграде недовольна скульптурами домовых (4)
Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим...
В России возбудили уголовное дело о краже 4 млрд рублей в отношении экс-министра (7)
Бывшего чиновника обвиняют в хищении 4 млрд рублей (55...
В московской квартире найден мертвым генерал-майор ФСБ (16)
Генерал-майор ФСБ обнаружен мертвым в квартире на...
TOP новостей
Осталось 9 претендентов в кандидаты на пост президента Литвы (29)
Подписи собирали 13 претендентов в кандидаты на пост...
Украинка Ольга бросила работу в банке и приехала в Литву работать дальнобойщицей (34)
Найти подходящую работу нелегко – нужно не только...
Патриотические силы просят поддержать закон о признании Компартии Литвы преступной организацией (42)
Главы патриотических организаций обратились к...
Приятные новости: в выходные ожидается хорошая погода
В Литву пришла зона высокого давления. Антициклон,...
Литва отмечает 15-ю годовщину членства в НАТО (5)
Литва отмечает 15-ю годовщину членства в НАТО. По этому...