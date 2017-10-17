СМИ сообщили о подготовке боевиками ИГ теракта на концерте Киркорова

Задержанные на минувшей неделе члены махачкалинской ячейки террористической группировки "Исламское государство" планировали осуществить атаку на концерте Филиппа Киркорова 6 июля в Махачкале.
© Scanpix

Попытка теракта сорвалась по неизвестной причине. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ, а также подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

По данным портала, боевики собирались совершить нападение при помощи трех снайперских винтовок. Впрочем, в тот же день главарь ячейки предложил боевикам отправиться в городской парк имени 50-летия Октября и напасть там на сотрудников полиции, чтобы отобрать у них огнестрельное оружие.

Участники группировки взяли с собой сумки с ножами и топорами, однако напасть на полицейских у них также не получилось, поскольку в парке тогда было слишком много людей.

"Коммерсант" ранее сообщал, что задержанные сторонники ИГ готовили целую серию терактов, в том числе в отношении участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Около 50 участников этого форума прибыли из трех десятков стран мира.

Издание также сообщило имена подозреваемых — это Хидирнаби Казуев и Самир Ибрагимов. Они являются выходцами из Дагестана.

На допросе задержанные сообщили о тайниках. Первый из них был обнаружен в недостроенном здании — в нем нашли две самодельные бомбы общей мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. Еще одно взрывное устройство, мощность которого специалисты оценили в 50 г в тротиловом эквиваленте, было обнаружено на той же стройке в минувшую субботу.

15 октября НАК опубликовал видео задержания и допросов подозреваемых, которое распространила пресса. На ролике один из подозреваемых рассказывает, что должен был отправиться с деньгами в Среднюю Азию, чтобы приобрести оружие.

NEWSru.com
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