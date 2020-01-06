СМИ сообщили о гибели в Подмосковье топ-менеджера "Роскосмоса" и его младшего брата

Как сообщается на сайте СК РФ по Московской области, в квартире, расположенной в посёлке Биокомбинат, были обнаружены тела 36-летнего мужчины и его 31-летнего брата. По предварительным данным следствия, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший брат убил старшего, после чего свел счеты с жизнью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Однако имена погибших при этом не называются. По информации телеканала РЕН, речь идет о начальнике одного из отделов Роскосмоса Сергее Хайкине и его младшем брате Иване. В пресс-службе госкорпорации заявили, что Хайкин не является сотрудником "Роскосмоса".
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