СМИ сообщили о гибели в Подмосковье топ-менеджера "Роскосмоса" и его младшего брата

Как сообщается на сайте СК РФ по Московской области, в квартире, расположенной в посёлке Биокомбинат, были обнаружены тела 36-летнего мужчины и его 31-летнего брата. По предварительным данным следствия, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший брат убил старшего, после чего свел счеты с жизнью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Однако имена погибших при этом не называются. По информации телеканала РЕН, речь идет о начальнике одного из отделов Роскосмоса Сергее Хайкине и его младшем брате Иване. В пресс-службе госкорпорации заявили, что Хайкин не является сотрудником "Роскосмоса".