Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"По подозрению в поджоге задержаны три человека — один в Москве, двое в Липецкой области", — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что в организации поджога подозревается уроженец Приднестровья. А.Калинин опрашивается в рамках этого дела, но его статус на данный момент не определен.

Ранее "Газета.ру" со ссылкой на источник сообщила о задержании главы Христианское государство - Святая Русь" А.Калинина, который активно выступает в ходе кампании против показа фильма "Матильда".

Адвокат К. Добрынин в день поджога автомобилей сообщил, что рядом с ними обнаружил записку со словами "За Матильду гореть". По словам К.Добрынина, автомобили подожгли два человека, на которых были маски.

На прошлой неделе К.Добрынин обратился в ФСБ с просьбой проверить высказывания А.Калинина на экстремизм, в интервью опубликованном "Медузой". В нем он говорит, что если в кинотеатре покажут фильм "Матильда", "он сгорит".

Организацию, которую возглавляет Калинин, ранее попросили проверить на экстремизм депутаты Госдумы. Поводом для проверки парламентарии сочли интервью участников "Христианского государства", в которых они "открыто угрожают уже не только рядовым гражданам России, деятелям искусства, не принимающим их идеологии, но и самим руководителям государства", напоминает "Дождь".

Напомним, что фильм "Матильда" режиссера А.Учителя об отношениях балерины Матильды Ксешинской и Николая II вызвал бурную реакцию в обществе. Во главе кампании против показа этого фильма встала Наталья Поклонская. Поджог офиса А.Учителя,