По словам собеседников, одной из целей ее поездки является сбор средств на избирательную кампанию. Когда именно Собчак полетит в США, они не уточнили.

Кроме того, Собчак планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), который находится в Вашингтоне. На сайте организации сообщается, что ее выступление будет посвящено «перспективам и надеждам на поставторитарное будущее России». Мероприятие состоится 6 февраля.

"Дождю" не удалось получить оперативный комментарий от пресс-секретаря Собчак Ксении Чудиновой.

Ранее "Дождю" стало известно, что Собчак побывала на Бали для встречи с потенциальными спонсорами ее избирательной кампании. Тогда же она написала в инстаграме, что летает по всему миру и ведет переговоры со спонсорами.

По данным ЦИК РФ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в президенты по состоянию на 15 января, Собчак собрала более 80,5 миллионов рублей на кампанию.

Накануне, 22 января, штаб Собчак сообщил о том, что она собрала необходимые 100 тысяч подписей для регистрации на выборах президента России. По словам руководителя сети штабов Тимура Валеева, подписи штабы будут собирать с запасом на случай отбраковки.