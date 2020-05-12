СМИ: смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше официальной

Согласно официальной статистике, в апреле в Москве и Петербурге от Covid-19 умерли 629 человек.
Однако, как пишет Financial Times со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет — всего 2 073 человека: 1841 человек в Москве и 232 — в Санкт-Петербурге. Данные по другим городам и регионам Financial Times не учитывала.
В конце апреля московское правительство опубликовало данные о смертности, из которых следует, что в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлым годом и побила десятилетний рекорд.
В России по данным на 11 мая выявили 221 344 случая инфицирования коронавирусом.
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