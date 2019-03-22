Как сообщает канал со ссылкой на неназванные источники, непосредственно знакомые с содержанием докладов американской разведки, гиперзвуковую ракету "Кинжал" испытали уже по меньшей мере трижды.
"Это демонстрирует, что у них есть цель разработать такое оружие и что данная программа поставлена в приоритет. Они установили, что довольны дизайном, и теперь сосредоточатся на доработке ракеты с помощью испытаний", – сказал один из источников CNBC.
В июле Кремль успешно протестировал ракету для удара по объекту на расстоянии почти 800 км. Более того, по данным американской разведки, гиперзвуковую ракету 12 раз запускали с истребителя МиГ-31. Также ведется работа по установке ракеты на стратегический бомбардировщик, сообщает CNBC.
Ракета должна поступить на вооружение уже в 2020 году.
СМИ: Россия транспортировала гиперзвуковые ракеты на полигон (1)
Около 20 российских ракет, от которых США на данный...
Украинец Павел Гриб приговорен в России к шести годам колонии (8)
Северо -Кавказский окружной военный суд в Ростове-на...
Песков: в Кремле не обсуждают объединение России и Беларуси для сохранения Путина у власти (19)
В администрации президента России не обсуждают...
"Нафтогаз": "Газпром" свернет транзит газа через Украину (35)
По словам главы "Нафтогаза" Коболева, " Газпром " уже...
TOP новостей
Налоговики наступают на пятки: инспекторы ищут нарушителей всеми возможными способами (6)
Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ)...
В Литве объявлен конец эры уличных туалетов: за нарушения ждут штрафы (59)
С мая 2019 года жителей Литвы , дома которых не подключены...
Быстро растущий район Вильнюса, где цены пока еще не выросли (30)
Рядом с Новой Вильней находится еще один район столицы...
Жизнь становится лучше: путешественники из Литвы больше тратят за границей (95)
Туристы из Литвы в 4 квартале 2018 года истратили за...
В Калининграде - имитация литовских сосисок и хлеба с триколором (71)
Несмотря на то, что российские власти несколько лет...