Около 20 российских ракет, от которых США на данный момент неспособны себя защитить, были перевезены на военный полигон, что свидетельствует о наступлении очередной вехи в кремлевской программе гиперзвукового оружия, передает канал CNBC.
Rusija viešai pademonstravo raketą, galinčią sužlugdyti ginkluotės sutartį su JAV
© AFP / Scanpix

Как сообщает канал со ссылкой на неназванные источники, непосредственно знакомые с содержанием докладов американской разведки, гиперзвуковую ракету "Кинжал" испытали уже по меньшей мере трижды.

"Это демонстрирует, что у них есть цель разработать такое оружие и что данная программа поставлена в приоритет. Они установили, что довольны дизайном, и теперь сосредоточатся на доработке ракеты с помощью испытаний", – сказал один из источников CNBC.

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В июле Кремль успешно протестировал ракету для удара по объекту на расстоянии почти 800 км. Более того, по данным американской разведки, гиперзвуковую ракету 12 раз запускали с истребителя МиГ-31. Также ведется работа по установке ракеты на стратегический бомбардировщик, сообщает CNBC.

Ракета должна поступить на вооружение уже в 2020 году.

"Голос Америки"
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