Ссылаясь на неназванные военные и дипломатические источники, "Независимая газета" сообщила, что Россия хочет разместить стратегическую авиацию на острове Орчила у берегов Венесуэлы. По данным "Независимой газеты", Москва пошла на это в связи с планами США выйти из договора о ядерных вооружениях с Россией.

Издание пишет, что Каракас ранее уже предлагал разместить российские самолеты на этом острове. Тогда Москва не приняла это предложение, но изменила свое мнение в свете планов США выйти из договора о ядерных вооружениях с Россией, заключенного в годы "холодной войны".