В знак поддержки социалистического правительства в Каракасе ранее на этой неделе в Венесуэле приземлились два стратегических бомбардировщика, что вызвало возмущение у Вашингтона.
Tu-160
© Sputnik/Scanpix

Ссылаясь на неназванные военные и дипломатические источники, "Независимая газета" сообщила, что Россия хочет разместить стратегическую авиацию на острове Орчила у берегов Венесуэлы. По данным "Независимой газеты", Москва пошла на это в связи с планами США выйти из договора о ядерных вооружениях с Россией.

Издание пишет, что Каракас ранее уже предлагал разместить российские самолеты на этом острове. Тогда Москва не приняла это предложение, но изменила свое мнение в свете планов США выйти из договора о ядерных вооружениях с Россией, заключенного в годы "холодной войны".

"Голос Америки"
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