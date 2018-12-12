Ссылаясь на неназванные военные и дипломатические источники, "Независимая газета" сообщила, что Россия хочет разместить стратегическую авиацию на острове Орчила у берегов Венесуэлы. По данным "Независимой газеты", Москва пошла на это в связи с планами США выйти из договора о ядерных вооружениях с Россией.
Издание пишет, что Каракас ранее уже предлагал разместить российские самолеты на этом острове. Тогда Москва не приняла это предложение, но изменила свое мнение в свете планов США выйти из договора о ядерных вооружениях с Россией, заключенного в годы "холодной войны".
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