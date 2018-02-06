СМИ России: в правительстве Дагестана зачищают кланы

"Коммерсант" и РБК: аресты в Дагестане
Газета "Коммерсант" рассказывает о массовых задержаниях высокопоставленных чиновников в Дагестане. Подобное произошло, по мнению газеты, в России впервые.
В понедельник были задержаны и отправлены в Москву врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя и бывший министр образования республики, подозреваемые в хищении бюджетных средств.
Вечером того же дня все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Новым врио премьера был назначен Анатолий Карибов.
Более того, отмечают собеседники "Коммерсанта", близкие к расследованию, это только начало декриминализации республики, в рамках которой под следствием могут оказаться еще десятки чиновников, в том числе из силовых структур.
Последнее не исключает и бывший вице-премьер Дагестана, депутат Госдумы Ризван Курбанов.
"Проверки и расследования должны быть проведены не только в отношении членов правительства, но также руководителей некоторых правоохранительных и контролирующих органов, годами закрывавших глаза на многомиллионные хищения",- считает Курбанов.
"Действия федерального центра в Дагестане вызваны желанием навести в этой республике элементарный порядок, снизить уровень коррупции, которая приобрела уже катастрофические размеры", - так прокомментировал "Коммерсанту" задержания высокопоставленных дагестанских чиновников кавказовед Алексей Малашенко.
По его мнению, события в Дагестане развиваются по разработанному в Москве плану декриминализации.
"Дагестан - самый крупный субъект в регионе. Если федеральному центру удастся навести тут порядок, обуздать коррупцию, а главное - разрушить кланы, подмявшие под себя всю республику, то это позитивно скажется на ситуации во всем Северо-Кавказском округе", - считает эксперт.
Атака на элиты республики связана с приходом в регион нового руководителя, генерал-полковника милиции, бывшего главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева, прокомментировал газете РБК экс-министр печати и массовых коммуникаций Дагестана Нариман Гаджиев.
"Это показательная порка, силовикам необходимо наладить контроль в малоконтролируемом регионе, одиозных почистить, своих людей расставить. Когда Васильев пришел в регион, он увидел масштабы воровства и коррупции", - отметил Гаджиев.
А старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин считает, что антикоррупционная зачистка в Дагестане означает окончательный крах старой модели управления в регионе.
"Ведомости": как спецслужбы стали престижными
Газета "Ведомости" в редакционном комментарии свежего номера разбирается, почему почти половина россиян хотели бы видеть своих детей чекистами: рост популярности спецслужб за период, практически совпадающий со временем пребывания Владимира Путина у власти, зафиксировал опрос фонда "Общественное мнение".
Издание считает, что рост престижа спецслужб обусловлен усиливающееся конфронтацией с Западом.
"Сформированный прежде всего телевизором синдром осажденной крепости создает в умах необходимость отражать происки враждебных сил, - приводит газета мнение заведующего отделом ФОМа Григория Кертмана. - Информация о совершенных и предотвращенных терактах в России и за рубежом подтверждает смысл существования спецслужб для граждан. Опасность их вмешательства в повседневную частную жизнь в массовом восприятии отходит на второй план".
Кроме того, выпущенные в последние годы героические сериалы о чекистах ослабили негатив от репрессий советского периода, отмечают "Ведомости". Также на умонастроения россиян повлияла и личность Владимира Путина и многих его соратников - выходцев из спецслужб. В глазах многих - это эффективный социальный лифт.
"Громкие дела против губернаторов, чиновников и силовиков убедили россиян, что ФСБ победила соперников в негласной схватке спецслужб и заняла высшую позицию в их иерархии. Она стала всеобщим контролером - и правоохранительных структур, и госаппарата", - полагает политолог Николай Петров.
Люди видят, что именно чекисты, а не бизнесмены или чиновники - настоящие хозяева положения в стране, и хотят такого же жизненного успеха для близких, констатирует издание.
"Ведомости": долой банкоматы?
Газета "Ведомости" рассказывает, что скоро россияне смогут снимать деньги с карт на кассах магазинов. Сейчас банки и платежные системы тестируют соответствующий сервис. По данным газеты, Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов в этом направлении.
"Мне, пожалуйста, два пива и две тысячи", - так можно будет обратиться к кассиру в магазине, если проект заработает, иронизируют "Ведомости".
Газета отмечает, что сервисом Сбербанка, если он будет запущен, смогут воспользоваться только держатели его карт, причем только в тех магазинах, которые обслуживает сам Сбербанк. В таком случае банк может самостоятельно обработать транзакцию, не отправляя ее в платежную систему и, следовательно, не завися от нее.
Впрочем, Сбербанк выпустил примерно половину карт и обслуживает более половины торговых точек в стране.
Возможность внедрения в России этой технологии изучает и платежная система Mastercard, рассказывают три участника платежного рынка, и подтверждает представитель системы. Mastercard проводила тесты с несколькими банками, среди которых ВТБ и "Русский стандарт".
При этом газета отмечает, что технология Mastercard позволяет снимать наличные в кассе только при совершении покупки. Сбербанк тестировал как этот вариант, так и другой - без привязки к оплате товара. В итоге он признал предпочтительным последний.
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