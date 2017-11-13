РБК: "Агентурный обмен"

Российские депутаты планируют внести поправки, которые обяжут зарубежные СМИ регистрироваться иностранными агентами и маркировать свои аккаунты в соцсетях. Так, по данным газеты РБК, Россия ответит на ужесточение требований США к работе телеканала Russia Today.

Газета приводит слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, который отметил, что меры должны быть "зеркальными". "Такой шаг будет абсолютно симметричен тем решениям, которые приняты правительством США и нашими коллегами из конгресса США в отношении телеканала Russia Today и агентства "Спутник".

По мнению спикера, американские СМИ развернули "неприкрытое вмешательство на территории России".

По словам вице-спикера, единоросса Петра Толстого, который возглавил рабочую группу Госдумы по подготовке законопроекта, ограничительные меры коснутся не только американских средств массовой информации, но и всех зарубежных СМИ, работающих в России.

"Закон должен носить общий характер, мы не можем выделять какую-то одну страну", - сказал он.

Один из собеседников РБК в Госдуме подчеркнул, что речь идет именно о представительствах иностранных СМИ в России, таких как "Голос Америки" или Би-би-си, но никак не о зарубежных изданиях, чьи "франшизы" принадлежат россиянам.

РБК приводит слова главы фракции "Единой России" Сергея Неверова, который сообщил, что ограничения могут коснуться и иностранных социальных сетей. Иностранные СМИ могут заставить маркировать свои аккаунты в соцсетях.

"Ведомости": встреча на ходу

Почему не состоялась встреча Путина и Трампа? Этой теме посвящен редакционный комментарий в газете "Ведомости". "Полноценной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме не случилось, несмотря на ожидания, - пишет по этому поводу газета. - Инициатива встречи исходила от американской стороны, которая хотела обсудить с Кремлем главную тему саммита - ядерную проблему КНДР, но встреча сорвалась: по официальной версии, подвели службы президентского протокола. Но это, похоже, отговорка: Трампу и Путину было что обсудить, но оказалось не о чем договариваться".

То, что планировавшаяся встреча все-таки не состоялась, - плохой знак. По словам эксперта по международным отношениям Владимира Фролова, мнение которого приводит газета, президентам было что обсудить: помимо КНДР и Сирии это ситуация на Украине, где позиции США и России далеки от консенсуса, и контроль за распространением ядерного оружия в мире.

"Отсутствие встречи означает и отсутствие договоренностей о последующих контактах, - считает издание. - Организация полноценного российско-американского саммита для сколько-нибудь детального обсуждения всех этих тем в ближайшее время - за гранью реальности, а других подходящих площадок для общения Путина и Трампа не предвидится до саммита G20 летом 2018 г. в Буэнос-Айресе, т.е. уже после президентских выборов в России".

Но "Ведомости" не исключают, что массив негатива, накопившийся в отношениях двух стран со времен первой встречи [на полях саммита G20 в июле 2017 года], за следующие полгода рискует вырасти в геометрической прогрессии.

"Ведомости": важное заявление

В другом материале "Ведомости" отмечают, что, хотя полноценной встречи Путина и Трампа во Вьетнаме не состоялось, они согласовали "на полях" совместное заявление по Сирии. В нем подтверждена важность зон деэскалации и вывода "иностранных сил".

Руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов института США и Канады РАН Александр Шумилин отмечает, что из этого заявления можно сделать два главных вывода. Первый - сирийские правительственные силы Башара Асада и международная коалиция во главе с США, в первую очередь на востоке страны, "готовы работать на объединение, а не на раскол". Второй - и это уступка со стороны России - приоритетным является мирный процесс в Женеве, а не в Астане. Все остальные формулировки не несут в себе ничего нового, считает Шумилин.

Заявление по Сирии имеет значение, несмотря на то, что оно не было принято на полноценной встрече двух лидеров, считает бывший посол России в Японии и заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов. Условно по значимости среди документов, принимаемых на таких встречах, первыми идут договоры, затем соглашения, а после заявления. "Однако в данном случае соглашения и не требовалось, а заявление, очевидно, заблаговременно готовили, и оба президента его видели. В этом плане это важнейший документ, который представляет общую позицию и предполагает совместные действия", - говорит Панов.

Также "Ведомости" со ссылкой на мнение неназванного дипломата с Ближнего Востока отмечают, что заявление подразумевает удаление с юга-запада Сирии несирийских военных, и это является реверансом со стороны России в сторону США и Израиля.

"НГ": в поисках стратегии

"Независимая газета" пишет о том, как уже известные на сегодня претенденты в кандидаты на президентское кресло готовятся к выборам.

Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о выдвижении в президенты, активизирует свою кампанию. Например, заявляет о намерении вызвать на дебаты Владимира Путина. Еще один оппозиционер с президентскими амбициями, Алексей Навальный, пишет "НГ", упорно ведет свое предвыборное турне по регионам, хотя теперь он собирает лишь незначительные по численности митинги. А основатель "Яблока" Григорий Явлинский в последнее время представляет собой виртуального кандидата.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов пояснил "НГ", что пусть акции Навального и не слишком многочисленны, но регионы сравнивать с Москвой и Петербургом нельзя: "Все зависит от того, сколько протестно настроенных граждан в данном городе. Они, как правило, сидят в соцсетях, всех их Навальный и собирает. Где-то это сообщество побольше, где-то поменьше".

По мнению эксперта, если сравнивать кампании объявивших себя кандидатами оппозиционеров, то у Навального она самая эффективная. Создание штабов Собчак и блога Явлинского с поездками по регионам сравниться не может.

"Вся околореволюционная публика и большая часть молодежи - за Навального, потому что этим людям нужна борьба, или хотя бы уличная активность. За Явлинского - интеллигенция. А у Собчак пока не сформировалась электоральная аудитория", - пояснил "НГ" Миронов.

rbc.ru: обращение перенесут?

В Кремле обсуждают возможность переноса ежегодного послания президента Федеральному собранию с декабря 2017-го на 2018 год, рассказывает портал rbc.ru со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Вероятность того, что будет принято именно такое решение, очень высокая, пишет РБК. Обсуждается, что в случае переноса послания оно пройдет в феврале.

РБК отмечает, что ежегодное обращение президента прописано в Конституции, но, по мнению политолога Николая Миронова, слово "ежегодное" в данном случае необязательно трактовать так, что президент должен зачитывать послание строго раз в год.

"Если исходить из человеческой логики, то ничего страшного в переносе послания нет - выступит Путин в декабре, выступит в феврале. Не такой большой разрыв во времени", - считает эксперт.

Что касается причин переноса послания, то, по мнению Миронова, скорее всего, "выстраивается логика кампании": "В декабре и так будет много информационных поводов. Например, объявление Путина об участии в выборах, с которым он до сих пор тянет. Это будет обсуждаться политологами, политиками, другими медийными фигурами", - рассуждает эксперт. Еще одно событие - ежегодная пресс-конференция президента, добавляет Миронов. "Январь - с медийной точки зрения - мертвый месяц, при этом февраль - это как раз незадолго до выборов. Соответственно, в послании Путин сделает ряд программных заявлений", - констатирует эксперт.



"Известия": "Игристые цены"



Ритейлеры предупреждают о подорожании шампанского и игристых вин к Новому году. Цены на праздничные напитки, в том числе и на самое популярное в России "Советское шампанское", вырастут на 10-15%. Об этом "Известиям" заявили в Национальной торговой ассоциации и Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. Импортеры игристых вин подтверждают прогноз торговцев. Из-за неурожая в Европе, в том числе Шампани - провинции Франции, - цены на игристый напиток вырастут. Российские изготовители между тем ожидают повышения минимальных розничных цен на напитки. Это также скажется на кошельках потребителей.



По словам главы Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, подорожанию игристых вин и шампанского будет способствовать повышающийся спрос в преддверии новогодних праздников. Эксперт напомнил, что с 2014 года потребители жили в условиях жесткой экономии.



Российские же производители, пишут "Известия", пока не видят предпосылок для роста оптовых цен на свою продукцию, сообщили в Ассоциации производителей игристых вин. Производители надеются, что к концу года будут пересмотрены минимальные цены на шампанское. Сейчас розничный минимум составляет 164 рубля за 0,75 л.