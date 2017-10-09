Центральные СМИ комментируют субботние акции протеста сторонников Алексея Навального.

"Независимая газета" отмечает, что, несмотря на весь предварительный ажиотаж, в том числе и со стороны правоохранительных органов, протесты прошли более или менее мирно.

Количество задержанных по всей стране составило 290 человек, причем это были преимущественно координаторы штабов Навального и самые активные их волонтеры.

"НГ" объясняет относительно мягкую реакцию властей днем рождения президента и малочисленностью этих заранее обезглавленных акций.

Газета "Ведомости" в редакционном комментарии на эту тему пишет, что малочисленность акций и более лояльное, чем в прошлом году, отношение полиции к митингующим пока не позволяет говорить о тренде.

Это, пишет газета, скорее некоторая промежуточная ситуация, из которой могут быть разные выходы.

Сравнительная малочисленность акций, считает политолог Алексей Макаркин, не означает, что протест сходит на нет.

Аресты Навального и его соратников в регионах должны были, по расчетам силовиков, дезорганизовать субботние акции или даже предотвратить их, но не достигли цели, считает Макаркин.

Политолог Екатерина Шульман говорит, что накануне власти и полиция могли получить указание не усердствовать по имиджевым соображениям, но не все услышали сигнал.

Но в будущем, считает политолог, на улицы может выйти больше людей, и официальным лицам будет трудно дать правдоподобные объяснения жестокости сил правопорядка.

В другом материале на эту же тему "Ведомости" со ссылкой на мнение близкого к Кремлю политолога Андрея Колядина пишут, что до выборов Навального сажать не будут, так как он выгоден власти на свободе.

Навальный выводит на улицы людей, говорит Колядин, количество которых раз от раза сокращается. По словам политолога, власть постепенно осознала, что зачистка оппозиционного поля, произошедшая перед выборами в Госдуму - это нехорошо.

"Известия": "Свобода" на грани закрытия

По данным газеты "Известия", в Совете Федерации предлагают уравнять количество американских СМИ в РФ с числом российских, работающих в США.

Этот шаг, пишет газета со ссылкой на свой источник в парламентских и дипломатических кругах, станет ответом на давление Вашингтона в отношении телеканала RT и агентства Sputnik.

Председатель комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов подтвердил информацию о том, что такой сценарий рассматривается.

Комиссия уже направила письма в Генпрокуратуру, МИД, Минюст и Роскомнадзор с тем, чтобы ведомства до 20 октября представили свои предложения ответных мер. На их основе и будет выработан зеркальный ответ на давление Вашингтона, пишут "Известия".

Сейчас, пишет газета, в России, особенно в регионах, зарегистрировано существенно больше американских СМИ, чем российских - в США.

Санкции, как отмечают источники "Известий" в парламентских кругах, могут коснуться таких СМИ, как "Свобода", "Голос Америки", CNN, а также ряда информационных агентств и газет.

Особое внимание разработчики обращают на американские медиа, работающие в российских регионах, в частности, на многочисленные проекты "Свободы", спонсируемой Госдепартаментом США.

Например, недавно запущенный ресурс "Крым. Реалии". Также на территории России работают представительства таких крупных американских газет, как Washington Post и New York Times.

Политолог, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, принимающий участие в работе комиссии Совета Федерации, заявил, что деятельность американских СМИ уже давно вызывает вопросы у российских властей.

"Большое количество американских СМИ, действующих в России, так или иначе, через определенную цепочку посредников, аффилированы с Госдепом и Белым домом. Это касается, разумеется, и частных СМИ. Все они освещают события исключительно в интересах Вашингтона, нередко задевая национальные интересы России. Более того, действия некоторых СМИ прямо угрожают нашей национальной безопасности", - пояснил эксперт "Известиям".

"Коммерсант": Макрон приедет в Россию

Как стало известно газете "Коммерсант", в Париже готовы принять предложение российских властей о приезде президента Эммануэля Макрона в мае будущего года в Санкт-Петербург на Международный экономический форум, где он может стать главным иностранным гостем.

По данным издания, приглашение посетить РФ Владимир Путин передал французскому коллеге еще в мае, во время их переговоров в Версале.

В Москве, пишет газета, рассчитывают, что визит президента Макрона позволит переломить негативную тенденцию в отношениях с Евросоюзом, которому будущим летом предстоит в очередной раз решать вопрос о продлении на полгода санкций против РФ.

"В этом контексте визит в Петербург президента Франции будет свидетельствовать о том, что Париж, один из европейских тяжеловесов и участник нормандского формата, постепенно смещается в лагерь сторонников нормализации отношений с Россией. В какой-то мере Макрон будет прорубать для нее окно в Европу - что характерно, в Петербурге. Для остальных членов ЕС, в первую очередь для Германии, это может стать важным сигналом", - пишет "Коммерсант", ссылаясь на мнение дипломатического источника в Париже.