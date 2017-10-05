Оппозиционеру Алексею Навальному удалось записать обращение к сторонникам из спецприемника. Оно посвящено предстоящей акции протеста 7 октября. "Независимая газета" пишет, что команда оппозиционера анонсировала пикеты в его поддержку более чем в 80 городах России. Однако практически нигде эти акции не были согласованы с властями.

По мнению издания, протесты наиболее остро пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Московские власти отнеслись к заявкам "довольно жестко". Поэтому московский штаб и сам Навальный призвали активистов повторить прогулку по Тверской улице по той схеме, которую пытались применить дважды - 26 марта и 12 июня.

В обращении оппозиционер заявил, что Кремль наконец понял, что может и проиграть предстоящие президентские выборы, - отсюда и ужесточение репрессий. Навальный сравнил действующую власть с брюквой, которой население кормят все последнее время - оттого большая его часть и не понимает, что вообще-то продуктов гораздо больше.

Именно себя Навальный альтернативой президенту Владимиру Путину и считает: "Отлично понимаю, что не могу на 100% соответствовать политическим предпочтениям всех избирателей, но то, что я предлагаю, уж точно лучше, чем промерзший склад прошлогодней брюквы, в который превращена сейчас Россия", - цитирует "НГ".

Символикой акций объявлен флаг России. Издание обращает внимание, что Навальный ни слова не сказал о предстоящих задержаниях и разгонах, которые, конечно, неизбежны, поскольку согласования властей на эти митинги и шествия не получены.

Издание предполагает, что сторонники оппозиционера решили "дать последний бой". "Потому что понятно, что после уличных протестов и полицейских операций большая часть актива окажется под большими штрафами либо под арестом, если вообще не под уголовными делами. Навальному, когда он освободится из спецприемника, придется, по сути дела, заново восстанавливать свою региональную сеть", - делает прогноз газета.

"Ведомости": "Путин превращает Россию в завод"

"Ведомости" на первой полосе комментируют действия президента России Владимира Путина по смене губернаторского корпуса. По мнению экспертов, радикальное обновление связано с предстоящей президентской кампанией. Если действующий президент будет баллотироваться, то его новый срок будет временем регионального развития.

Издание ссылается на сентябрьский рейтинг устойчивости фонда "Петербургская политика", где говорится, что постов могут лишиться губернаторы Новосибирской (Владимир Городецкий) и Омской (Виктор Назаров) областей. "В Самаре после снятия [Николая] Меркушкина весь вечер город гулял - социальное самочувствие повысилось, и стало можно говорить об образе будущего. Все эти кадровые перемены связаны с поисками образа будущего", - комментирует политолог Константин Калачев.

А президент "Петербургской политики" политолог Михаил Виноградов говорит, что власть интерпретировала итоги сентябрьского голосования как запрос на дальнейшее обновление губернаторского корпуса - оно идет и выглядит демонстрацией готовности власти к кадровому и поколенческому обновлению.

Виноградов считает, что теперь запрос на новые кадры не будет предъявлен избирателями во время президентских выборов. "Задача [новоназначенных губернаторов] до президентских выборов - не допустить наращивания социальных неврозов и разряжать ситуацию там, где это возможно", - комментирует автор рейтинга. Политолог назвал еще ряд регионов, где должны появиться политики новой волны.



"Но так называемых молодых технократов будет ждать судьба не создателей новой политики, а чиновников, которые будут выполнять задачи федерального центра и правительства", - говорит политолог Ростислав Туровский.

По мнению Калачева, главное, чего может опасаться Путин, - что большинство сочтет, будто он "исчерпал свою повестку". "Чтобы этого не было и население продолжало считать, что Путин не только защитник, но и драйвер роста, и нужны кадровые перестановки", - заключает он.

Близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин считает, что приходит совершенно другой пласт людей - губернаторы как региональные менеджеры или руководители предприятий, они и не могут быть политическим классом. Как наемные менеджеры, они не будут ставить палки в колеса, когда придется проводить непопулярные реформы, уверяет Колядин. "Итог нынешнего путинского срока - назначение менеджеров-губернаторов и их работа по KPI", - говорит Колядин.



Окончание срока Путина оформит превращение России в завод, заключает он.

"Коммерсант": очередная предсказуемая отставка

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. "Коммерсант" пишет, что депутаты и политологи назвали отставку "закономерной". Временно исполняющим обязанности губернатора назначен гендиректор ФГУП "Росморпорт" Андрей Тарасенко, который неизвестен в регионе. Его фамилия не фигурировала в числе кандидатов на пост губернатора.

Депутат Госдумы от КПРФ (Приморский край) Алексей Корниенко сказал, что отставка Владимира Миклушевского "была предсказуема из-за уголовных дел нескольких вице-губернаторов, постоянной сменяемости руководителей департаментов краевой администрации, жесткого противостояния с экс-мэром Владивостока Игорем Пушкаревым, скандальными избирательными кампаниями в регионе".

Депутат отметил, что Миклушевский был "чужак в должности губернатора": "У него изначально не было своей команды, и даже многие из тех, кто при нем пришел, сейчас оказались под следствием". В феврале 2016 года и сам губернатор оказался в центре скандала: его вместе с предпринимателем Алексеем Авершиным увидели в частном вертолете, на борт которого Миклушевский заходил с алкоголем. Его пресс-служба тогда заявила, что поездка оплачивалась им за счет личных средств.

Также Владимир Миклушевский попал в "новогодний скандал" в начале 2017 года: пообещав жителям Приморья, что будет встречать Новый год в своем регионе и выложив в доказательство фотографию в "Инстаграме", экс-губернатор провел праздник в Дубае.

"Ведомости": как помочь захваченным ИГ

Судьба захваченных в Сирии экстремистами двух россиян пока не ясна, как и отношение российского государства к жизни своих граждан в таких ситуациях, пишет газета "Ведомости" в редакционном комментарии.

Группировка "Исламское государство" опубликовала видео с двумя пленниками, один из которых назвался жителем Ростовской области Романом Заболотным и сообщил, что его товарищ - житель Подмосковья Григорий Сурканов. Обоих опознали знакомые или родственники.

ИГ называет их российскими военнослужащими, однако минобороны это отрицает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "В Москве озабочены судьбой этих граждан, в случае если они являются гражданами РФ". Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что министерство пытается выяснить их местонахождение с момента публикации ролика.

Судя по всему, пленники служили в действующей в Сирии частной военной компании.

Газета пишет, что пленники могли быть "помощниками военных" из так называемой группы Вагнера, неофициального военного образования, которое уже воевало в Донбассе.

"Вызволение заложников - щекотливый вопрос, государство вынуждено выбирать между смертью своих граждан и выплатой денег боевикам, для многих из которых торговля людьми - ключевая отрасль экономики. Иногда дело доходит до боевых операций, но они часто неэффективны", - комментирует здание.

И непонятно, что делать, если это "неофициальные военные". С такой ситуацией сталкивались в Донбассе. К тому же, помочь людям, захваченным ИГ, сложно, учитывая специфику отношения экстремистов к пленным.

Американские и британские компании, действующие в регионе, имеют специалистов, которые налаживают контакты с местными лидерами и каждый раз решают вопрос об освобождении индивидуально, выплачивая выкуп, проводя силовую операцию или контрзахват заложников, отмечает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Профессионалы такого рода будут нужны и в Сирии после разгрома ИГ - конфликт продолжается, под угрозой будут гражданские специалисты.