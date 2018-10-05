"Коммерсант", "Ведомости": повод для санкций

Газета "Ведомости" не исключает, что новые обвинения США и Евросоюза в кибератаках в адрес России могут стать поводом для новых антироссийских санкций.

В частности, газета рассказывает о произошедшей еще полгода назад высылке из Нидерландов четырех российских граждан — агентов ГРУ, которых обвинили в кибершпионаже. У них нашли усилитель сигнала, устройство для раздачи сети Wi-Fi и несколько телефонов, один из которых настроен на связь с ГРУ. С помощью этой аппаратуры приезжие, по словам начальника службы военной разведки Нидерландов Онно Эйхелсхейма, собирались взломать телефоны сотрудников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Перечень атак со стороны российских спецслужб предоставили также министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и помощник генпрокурора США Джон Демерс. Действия ГРУ и России осудили министры иностранных дел Канады, Австралии, генсек НАТО и верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Российский МИД уже отреагировал на эти обвинения через своего представителя Марию Захарову, которая, комментируя обвинения Ханта, назвала их адской парфюмерной смесью, в которой без какого-либо разбора в одном флаконе из-под духов "Нина Ричи" смешалось все.

По мнению бывшего сотрудника спецслужб, судя по хронологии событий и предъявленным фактам, эти обвинения США могли выдвинуть еще в июле вместе с обвинениями во взломе почты Демпартии. По-видимому, их придержали, чтобы продемонстрировать евроатлантическую солидарность в более подходящий момент. Не исключено, что за этим последуют какие-то новые совместные санкции или ограничительные меры, полагает собеседник издания.

В другом материале на эту же тему "Ведомости" отмечают, что общее во всех этих эпизодах — это попытки России исправить прошлые провалы ну или каким-то образом ответить на обвинения со стороны других стран.

"Если нидерландское и американское государства не придумывают свои обвинения, то российские спецслужбы были брошены исправлять положение, латать дыры и (или) мстить за собственные неудачи — со сбитым самолетом, с организованным применением допинга в спорте, с химической атакой в другой стране", — не исключает газета.

Выступив с обвинениями в адрес Москвы, страны Запада дали понять, что уже разрабатывают меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, пишет в статье на эту же тему газета "Коммерсант".

"Мы обсудим с нашими союзниками, какие новые санкции должны быть применены, — цитирует издание главу МИД Великобритании Джереми Ханта. — Российское правительство должно знать, что если оно будет пренебрегать нормами международного права, то это не останется без последствий".

"Известия": "Голландский синдром"

Газета "Известия" разместила в свежем номере материал, в котором пишет о безосновательности претензий Запада к России по поводу российской киберугрозы. По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые приводит газета, обвинения в адрес Москвы выглядят как провокация — в первую очередь, потому что они были озвучены лишь спустя полгода после произошедшего в Нидерландах. Он допускает, что на Западе существует некий скоординированный план по поддержанию на плаву темы "российской угрозы".

"Грош цена подобного рода обвинениям — если были претензии в апреле, то и озвучивать их надо было в апреле, — считает Косачев. — Нужно устанавливать факты, устраивать совместные расследования — ничего из этого сделано не было, а потому и выглядит как провокация".

Как рассказали "Известиям" в региональном представительстве Торгово-промышленной палаты России в странах Бенилюкса и Франции, инцидент с высылкой российских дипломатов приведет к росту напряженности между странами, в том числе в экономической сфере. Представитель ТПП в регионе Елена Медведева в беседе с "Известиями" сообщила, что под ударом могут оказаться российско-голландские торговые отношения.

"Известия" приводят заявление МИД РФ, где считают, что западная шпиономания набирает обороты. По словам члена Совета Федерации Игоря Морозова, особое внимание стоит обратить именно на реакцию Великобритании, которая "хорошо ложится на общую антироссийскую политику" Лондона.

"Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй нужно отвлечь общественное мнение от проблем, которые возникают в стране с выходом королевства из Евросоюза. Падение ее рейтинга как в правительстве, так и в партии усиливается непростыми взаимоотношениями с парламентом. Позиция Великобритании в данном вопросе совершенно понятна", — заявил он.

"Собеседник", The Bell: докрымский уровень

"С рейтингом Владимира Путина происходят страшные вещи", — пишет в свежем номере интернет-издание "Собеседник". Как показал опрос "Левада-центра", проведенный в конце сентября, доверие народа к президенту снизилось до 58% и вернулось к "докрымскому" уровню.

"Значение индекса доверия к президенту за прошедший год снизилось практически в два раза, в целом уровень доверия к нему возвращается к показателям, фиксируемым в 2013-м году", — отмечают социологи в комментарии к полученным данным. Впрочем, по их наблюдениям, президент не одинок: ровно то же самое наблюдается и в отношении к Совету Федерации и Госдуме, а индекс доверия правительству в этом году рухнул еще ниже, чем в разгар протестов 2012-2013 годов.

При этом, отмечают в "Левада-центре", доверие россиян к силовикам остается примерно на прежнем уровне: 66% вполне доверяют армии, 50% — спецслужбам и 31% — полиции.

Что характерно, отмечает издание, опрос проводился задолго до позавчерашних событий в Совете Федерации и Кремле, когда сначала сенаторы подавляющим большинством одобрили законопроект о повышении пенсионного возраста, а затем закон подписал и Владимир Путин.

"Ощущение, что эти события вызвали некий шок в экспертном сообществе: пока мало кто внятно прокомментировал происходящее, если не считать саркастических постов в соцсетях, — пишет "Собеседник". — Что уж говорить о мирном населении, голосовавшем за президента в марте и надеявшемся, что он такого беспредела не допустит. Октябрьский опрос "Левада-центра" обещает быть еще более интересным".

Снижение доверия к президенту объясняется шоком людей, которые ожидали после выборов повышения зарплат, а не пенсионного возраста, пишет в материале на эту же тему интернет-проект The Bell. Впервые за шесть лет, отмечает издание, президента по уровню доверия обогнала армия, вызвавшая у населения чувство гордости во время демонстрации нового оружия.