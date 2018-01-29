СМИ России обсуждают прошедшую в Москве и других городах России "забастовку избирателей", организованную оппозиционером Алексеем Навальным. Другая тема - ожидание Москвой "кремлевского доклада" США.
The Kremlin
© Reuters/Scanpix

"Ведомости": забастовка Навального

Газета "Ведомости" пишет об итогах акции протеста в поддержку "забастовки избирателей", организованной Алексеем Навальным. По словам оппозиционера, митинги состоялись в 118 городах России. Сам Навальный был задержан в Москве еще до начала акции.

Руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков считает, что проведенная акция запустила "забастовку избирателей" и должна воодушевить волонтеров агитировать за бойкот выборов.

Статьи по теме:
Лилия Шевцова: "Кремлевский доклад" подрывает модель выживания элиты РФ  (26)
Сенаторы США подготовили жесткие санкции против России на случай будущих вмешательств  (84)

Однако эксперты считают, что Навальный недостаточно политизирует ситуацию. "Если объявляется всероссийская электоральная забастовка, то нельзя потом взять и провести какую-то демонстрацию с непонятной целью", - считает политолог Глеб Павловский. Последние полгода Навальный ничего не добавил к тому, чего он добился летом, считает эксперт, но при этом Навальный выполнил колоссальную роль, создав новую политическую сцену, по которой теперь "могут ходить [Ксения] Собчак и [Павел] Грудинин".

Цель акции Навального - создание информационного поля, говорит политолог Александр Кынев: "Власть попадается в ловушки Навального и за счет не самой адекватной реакции на деятельность его штабов дополнительно повышает информированность. И если власть считает, что стратегиями запугивания кому-то мешает, то происходит ровно обратное - она мультиплицирует эффект".

Впрочем, посчитать, как снизится явка, после этой акции невозможно, и это не имеет значения, полагает Кынев: "На кону публичная репутация избирательного процесса, которая складывается из регистрации кандидатов, того, как власть ведет себя с оппонентами и т. д. Кроме того, если нельзя повлиять на фамилию победителя, то можно сыграть существенную роль в распределении мест между остальными, потому что от этого зависит будущее партий. И кампания Навального точно на это влияет. Чем хуже выглядят разные игроки по результатам выборов, тем сильнее Навальный, который к выборам не был допущен".

"Коммерсант" и РБК: "кремлевский доклад"

Конгресс США в ближайшие дни должен получить два документа, которые станут основой для возможного очередного ужесточения санкций против России, пишет "Коммерсант".

Это так называемый "кремлевский доклад" с новым списком граждан и компаний, в отношении которых могут ввести ограничения. И хотя сами по себе два доклада прямых санкций не предполагают, они создают масштабную группу риска и серьезно усложнят жизнь и работу попавших в списки физических и юридических лиц, пишет газета.

По данным источников "Коммерсанта" в Вашингтоне, в "кремлевском докладе" могут оказаться более 50 российских граждан, а с членами семей - до трехсот человек.

Согласно американскому закону "О противодействии противникам США посредством санкций", в документе будут идентифицированы "наиболее важные высокопоставленные политические деятели и олигархи в РФ, определяемые их близостью к российскому режиму и их чистым капиталом".

В Москве, пишет газета, с напряжением ждут обнародования "кремлевского доклада", в Кремле и МИДе сразу заявили о готовности ввести ответные меры. А по данным зарубежных СМИ, в Вашингтоне адвокаты и лоббисты крупных предпринимателей уже несколько месяцев пытаются воспрепятствовать внесению в доклад имен своих клиентов.

Самое резкое заявление по поводу последствий доклада сделал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе глава ВТБ Андрей Костин, отмечает "Коммерсант". По его словам, если США продолжат вводить санкции против России, это станет сигналом "объявления экономической войны": "Не вижу причин, по которым после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне".

Впрочем, угроза "кремлевского доклада" может быть преувеличена, пишет в статье на эту же тему газета РБК. Речь пока идет не о санкциях, а только о докладе с оценкой эффекта от потенциальных санкций. И те, кто полагает, что может стать потенциальной мишенью санкций, уже приняли меры предосторожности, а "все это лоббирование и консультанты - это просто шум", считает исполнительный директор управления долгового капитала развивающихся рынков Oppenheimer Фарход Иногамбаев.

"Опасающиеся попадания в список имели достаточно времени, чтобы критического или хотя бы серьезного удара ни для них, ни для их компаний не произошло", - согласен инвестбанкир одной из иностранных "дочек" в России. Значительного влияния на бизнес не будет, хотя, возможно, некоторые миллиардеры больше не смогут приезжать в места типа Нью-Йорка, Лондона или Монако, рассуждает он.

Вернувшись после новогодних каникул, некоторые состоятельные российские путешественники столкнулись с неприятным сюрпризом, рассказывает газета "Ведомости": в аэропорту их встречали таможенники, у которых уже был список их дорогих, но незадекларированных покупок. Среди попавшихся были и крупные бизнесмены, и госслужащие.

Информацию о дорогих покупках таможенники получают по двум каналам: через систему tax free и от зарубежных правоохранителей - оба канала полноценно заработали в ноябре-декабре 2017 года. С этого времени было пресечено несколько десятков попыток незаконного ввоза дорогих часов, украшений, одежды и аксессуаров известных брендов, пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудника Федеральной таможенной службы.

Тысячи посылок без ИНН застряли на российской таможне
Старший юрист "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Алексей Карчемов объяснил газете, что обмен информацией происходит довольно оперативно, поэтому после проставления иностранной таможней штампа о возврате НДС данные о человеке, его покупке и рейсе попадают и к российской таможне.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"Кремлевский доклад": кого США могут включить в новый "черный список" (17)

Администрация США готовится представить Конгрессу...

Россия

В России прошли "совещания на всех уровнях" из-за санкций США (4)

В России прошли совещаниях "на всех уровнях" из-за...

"Езжай и телик свой выкинь": как прошла акция Навального (5)

В России прошла "Забастовка избирателей" - акция...

СМИ России: Москва с напряжением ждет "кремлевский доклад" США (5)

СМИ России обсуждают прошедшую в Москве и других...

Оппозиционер Навальный вышел на свободу до суда (8)

Оппозиционный политик Алексей Навальный , задержанный...

"Езжай домой!": как Ксению Собчак встретили в Чечне (27)

Кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в...

TOP новостей

Экономист: велика вероятность, что в 2050 г. в Литве будет 4 млн. жителей (68)

2018 год начался с хороших новостей – сообщается, что...

Вопрос освобождения Клайпеды разжигает страсти (105)

Клайпедчане создали специальную комиссию, которая...

Сколько денег в прошлом году потеряли жители, которые копят деньги на пенсию (3)

Почти все работающие люди в Литве заключили...

Погода: с середины недели ожидает снег и мороз

Хотя еще в начале недели будет дождь и плюсовая...

Арабские авиакомпании ищут персонал в Литве (47)

Стюардов в Литве ищут не только европейские, но и...