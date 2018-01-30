"Ведомости": снимать с выборов никого не будут

О том, кто попадет в бюллетень на выбора президента России, рассказывает газета "Ведомости": кандидаты начали сдавать подписи. Первыми это сделали представители штаба Владимира Путина. В понедельник они принесли в Центризбирком 315 000 подписей, необходимых для его регистрации в качестве самовыдвиженца.

Во вторник планируют сдать подписи в ЦИК председатель Партии роста Борис Титов, основатель "Яблока" Григорий Явлинский и председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин. Телеведущая Ксения Собчак, председатель "Коммунистов России" Максим Сурайкин, руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец и председатель Партии социальных реформ Станислав Полищук намерены сделать это в последний возможный день - 31 января. Все кандидаты обещают принести максимум разрешенных по закону подписей - по 105 000, хотя некоторые собрали больше.

"Кроме Путина, который, как самовыдвиженец, мог бы спокойно собрать не только 300 000 или 1,5 млн подписей, но и все 3 млн, все остальные более-менее реальные кандидаты собирают подписи как представители малых партий, и им нужно всего 100 000. Для минимально дееспособных партий и их кандидатов с каким-либо персональным ресурсом собрать такое количество нормальных подписей не является запретительной планкой, это вполне возможно", - считает политолог Дмитрий Бадовский.

По его мнению, власти выгодно наполнить правый и левый фланги политического спектра несколькими кандидатами, чтобы они не использовались, к примеру, только Павлом Грудининым и Собчак: "Поэтому велика вероятность, что в бюллетене будут в компании с Собчак и Титов с Явлинским, а в компании с Грудининым - Сурайкин и Бабурин". Снимать никого не будут, если они смогут сдать нормальные подписи, добавляет эксперт: "Можно только допустить снятие кого-то из кандидатов в пользу другого - например, Титова в пользу Путина. Хотя сокращение выстроенной линейки кандидатов все же маловероятно".

"Известия": "Санкционный донос"

Газета "Известия" пишет о реакции российских властей на так называемый "кремлевский доклад", представленный администрацией США, и его возможных последствиях для российского бизнеса: газета считает, что документ может стать основой для нового пакета антироссийских санкций. Материал озаглавлен "Санкционный донос".

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, составление документа - это попытка повлиять на внутреннюю ситуацию в России перед мартовскими выборами. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уверен, что США таким образом "пытаются отпугнуть" от Москвы потенциальных партнеров, пишут "Известия".

Газета не исключает, что в конце февраля Вашингтон объявит о введении очередного пакета санкций против России. Целью санкций станут российские компании, пишут "Известия" со ссылкой на свои источники в Вашингтоне.

"Коммерсант": Беларусь держит оборону

На рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создается опасный прецедент. Как стало известно газете "Коммерсант", Минск отказался по требованию комиссии союза отменять обязательную экспертизу для ввозимых на территорию Беларуси товаров. Этого добивались российские компании, считающие, что действия Минска подрывают основные принципы развития рынка союза и могут отрицательно сказаться на объемах взаимной торговли. За демаршем Беларуси могут последовать санкции в отношении ее товаров, не исключают юристы, опрошенные газетой.

Ситуация с Беларусью - плохой сигнал для всех участников ЕАЭС, так как важно, чтобы решение комиссии выполнялось всеми членами союза, отмечает исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев. Иначе у бизнеса, по его словам, "подрывается доверие ко всему механизму работы", что может отрицательно сказаться на объемах взаимной торговли. Исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков называет действия Минска "экономическим сепаратизмом": "Если республика не выполнит решение ЕЭК, России, получается, тоже стоит изучить возможность установки дополнительных торговых ограничений".

Юрист департамента отраслевого развития АО "НЭО Центр" Александр Киреев добавляет, что действия Беларуси нарушают договор о ЕАЭС, однако требовать от Минска его исполнения ни Москва, ни ЕЭК не имеют права. Но, уточняет юрист, ответные меры могут быть применены на уровне участников союза, которые вправе ограничить допуск белорусской продукции на свои рынки.

"Ведомости" и "Медуза": ограничения для консультантов

Российским чиновникам предложили ограничить закупки услуг иностранных консультантов. Это якобы противоречит национальным интересам, создает риски коррупции и двойных расходов бюджета. Так считает Счетная палата, раскритиковавшая практику контакта государства с иностранными консультантами.

Как пишет газета "Ведомости", аудиторам не понравилось, что минэнерго привлекало аудиторскую фирму PwC для подготовки "различных концепций". Но при этом власти довольно часто нанимают иностранных экспертов, чтобы исследовать международный опыт, разработать сложную программу или концепцию.

Обращаясь к иностранным консультантам, государство получает качественный продукт, передал через представителя председатель правления и управляющий партнер KPMG в России Олег Гощанский. В среднем примерно 20-30% консультационных проектов международных компаний в мире приходится на госсектор, рассказывает он. Если есть качественная экспертиза, почему бы ее не использовать, удивлен управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.

Счетная палата предлагает не лишать чиновников возможности нанимать консультантов, но сформировать четкий перечень вопросов, с которыми к ним можно обращаться.

Портал "Медуза" в статье на эту же тему добавляет, что Счетная палата выяснила, что российские государственные органы потратили 14,3 млрд рублей на закупку работ и услуг, которые входят в обязанности сотрудников этих ведомств.

"Известия": зачем нужны ограничения на выборах

Трудно ли в России стать президентом? С этим вопросом в свежем номере разбирается газета "Известия". Издание, со ссылкой на исследования Российского института избирательного права, пишет, что Россия входит в число стран с наименьшим количеством ограничений для желающих стать главой государства.

Всего в странах, где проходят прямые выборы на высший государственный пост, существует 16 избирательных цензов. В России же действуют только шесть из них. Столько же цензов во Франции. Меньше всего — в США (4) и Польше (5).

Сложнее всего попасть в кандидаты на пост президента в Бразилии, где действует сразу 11 ограничений, Казахстане (9), Аргентине (9) и Мексике (8).

В России основные ограничения установлены Конституцией. Из нее следует, что президентом может быть избран только гражданин России в возрасте не моложе 35 лет, который постоянно проживает в стране не менее 10 лет. При этом он должен быть дееспособен и не находиться в местах лишения свободы. Кроме того, высшую должность не может занимать одно и то же лицо более двух сроков подряд.

Цензы нужны для обеспечения безопасности и придания цивилизованности электоральным процессам, пояснил "Известиям" глава российского общественный институт избирательного права Игорь Борисов.

"Сегодня мы постоянно сталкиваемся с попытками манипулирования общественным сознанием, поэтому каждое государство принимает соответствующие "меры безопасности", чтобы не допустить обмана избирателей популистскими лозунгами, чтобы во власть не прошел криминал. И несмотря на то, что постоянно находятся люди, которые пытаются покушаться на целостность России, ее избирательная система очень либеральна. Ограничений не так много, как можно было бы ввести, учитывая внешние и внутренние угрозы для нашего государства", - говорит Игорь Борисов.