"Интерфакс" приводит слова "источника в московских медицинских кругах": "У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков".

По данным "Базы", у Кадырова поражены лёгкие, утверждается, что ранее он жаловался на недомогание, но это списывали на обычную простуду, однако в последние дни его состояние быстро ухудшилось.

Ранее другой телеграм-канал сообщил со ссылкой на некие "источники в правительстве Чечни", что с Кадыровым был госпитализирован региональный министр здравоохранения Эльхан Сулейманов. При этом издание "Кавказский узел" обратило внимание на то, что, вопреки обыкновению, традиционные данные об эпидемической ситуации в Чечне сообщил не Сулейманов, а его заместитель. Официальных подтверждений болезни Сулейманова также нет.

В Чечне действует наиболее строгий карантин в связи с эпидемией коронавируса среди всех российских регионов. В республике введён комендантский час, приостановлена работа всего общественного транспорта, закрыт въезд для жителей других областей России. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Чечне выявлено более одной тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее Кадыров потребовал уволить сотрудников больницы в Гудермесе, которые заявили о нехватке защитных средств для работы с пациентами с COVID-19. "У нас хватает всего – оборудования, костюмов, масок, кислорода, медикаментов. Мы, наоборот, можем оказывать помощь другим регионам", – заявил глава Чечни. Позднее несколько сотрудников больницы принесли извинения и заявили, что у них хватает средств защиты. Главврач медицинского учреждения и один из протестовавших врачей были уволены.