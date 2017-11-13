С датой, когда Путин может объявить о намерении идти на новый срок, есть два варианта. Президент объявит о своем решении либо до того, как Совет Федерации назначит выборы, либо после. Кампанию верхняя палата парламента должна назначить в период с 7 по 17 декабря.

По словам трех близких к Кремлю источников РБК, базовая концепция заключается в том, чтобы Путин сделал объявление о намерении участвовать в выборах уже после их официального назначения. Как отметил близкий к администрации президента собеседник агентства, скорее всего, это произойдет до съезда "Единой России" (состоится 22-23 декабря) и ежегодного Форума действий ОНФ (по словам близкого к его руководству источника, пройдет во второй половине декабря).

Рассматривается даже вариант, при котором Путин может заявить о выдвижении в самом начале января, добавил другой близкий к Кремлю источник РБК.

Как пояснили собеседники агентства, сомнений в победе Путина на выборах нет. По этой причине нет смысла торопиться с его выдвижением. Предполагается, что предвыборная кампания действующего российского лидера будет максимально короткой.

Другой близкий к администрации президента собеседник РБК сообщил, что есть желающие ускорить объявление Путина об участии в кампании - чтобы оно прозвучало до официального назначения выборов. По его словам, в целом элитам понятно, что действующий лидер пойдет на новый срок, но многим хотелось бы определенности.

Что же касается объявления о намерении участвовать в выборах после их назначения, такой сценарий можно назвать традиционным. Путин уже поступал так на выборах 2004 года, аналогичный подход был выбран перед выборами 2008 года, на которых победил Дмитрий Медведев.

Исключением стал 2011 год, когда Медведев заявил об отказе баллотироваться на второй срок и предложил выдвинуть Путина на съезде "Единой России" еще в сентябре.

В Кремле пока также не определились, как именно Путин объявит о выдвижении. По словам федерального чиновника, рассматривается условно-технический формат или обставленный с максимальной драматургией. "Можно, например, объявить о намерении идти на выборы во время поездки в регион, где соответствующий вопрос задаст рабочий, или же организовать специальное масштабное мероприятие с участием известных людей", - пояснил собеседник РБК.

В то же время близкий к администрации президента источник агентства выразил уверенность, что при любом сценарии будет достигнут нужный медийный эффект.

Приоритетной считается концепция самовыдвижения Путина, рассказал федеральный чиновник и один из собеседников РБК, близких к Кремлю. Но рассматривается и вариант с выдвижением от "Единой России". Не исключен сценарий, при котором Путин сначала объявит о выдвижении в принципе, а позже сообщит, пойдет ли на выборы самовыдвиженцем или от партии власти, добавил один из собеседников, близких к Кремлю.

В начале октября "Медуза" со ссылкой на источник, близкий к руководству "Единой России", писала, что Путин объявит о своих планах переизбраться на новый срок во время послания Федеральному собранию. Отмечалось, что он пойдет на выборы главы государства как самовыдвиженец, отражая "общественный консенсус". При этом 13 ноября РБК сообщил со ссылкой на высокопоставленные источники, что послание президента могут перенести с декабря 2017-го на февраль 2018 года.

В начале сентября по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что "в предусмотренное законом время те, кто хотят принимать участие в следующих президентских выборах в Российской Федерации, уверен, об этом скажут". О собственном выдвижении президент РФ сообщать ничего не стал.