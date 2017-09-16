12 сентября исполнилось 6602 дня с того момента, как Путин пришел к власти в России. Брежнев правил СССР 6601 день - 18 лет и один месяц, с 1964 по 1982 год. Иосиф Сталин руководил СССР почти 30 лет, с 1924 по 1953 год (10 636 дней).

Газета отмечает, что, в отличие от своих предшественников, Путин остается у власти при, по крайней мере, формально демократическом строе. Это делает его достижение особенно необычным. На данный момент Путин пережил на посту четырех президентов США, четырех премьер-министров Великобритании и двух канцлеров Германии.

При этом, с технической точки зрения, можно говорить о том, что на самом деле Путин руководил страной меньший промежуток времени. В течение четырех лет, с 2008 по 2012-й, президентом России был Дмитрий Медведев. При этом считается, что фактическая власть в России в этот период времени оставалась под контролем Путина.

64-летний Путин пользуется значительной поддержкой населения России. Предполагается, что объявит об участии в следующих выборах и пойдет на четвертый президентский срок. Издание отмечает, что президент России тщательно следит за физической формой и пользуется возможностью продемонстрировать всем, что у него хватит сил для того, чтобы долго править страной.