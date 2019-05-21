По данным The Bell, стоимость резиденции, под которую реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора, составит 2,8 млрд рублей.
При этом в эту сумму входит стоимость только реставрационных работ - внутреннее убранство будет приобретено отдельно.
Издание также сообщает, что главным подрядчиком проекта является петербургская строительная компания ”Геоизол”.
”Мы полностью соответствовали требованиям, обозначенным в закупке - наличие лицензий Минкульта, ФСБ, опыт работ по реставрации объектов культурного наследия федерального значения”, - рассказала основательница компании Елена Лашкова.
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