По данным The Bell, стоимость резиденции, под которую реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора, составит 2,8 млрд рублей.

При этом в эту сумму входит стоимость только реставрационных работ - внутреннее убранство будет приобретено отдельно.

Издание также сообщает, что главным подрядчиком проекта является петербургская строительная компания ”Геоизол”.

”Мы полностью соответствовали требованиям, обозначенным в закупке - наличие лицензий Минкульта, ФСБ, опыт работ по реставрации объектов культурного наследия федерального значения”, - рассказала основательница компании Елена Лашкова.