Предправления Сбербанка Герман Греф, поздравляя в 2012 г. через газету "Коммерсантъ" Мишустина с 46-летием, отмечал музыкальные таланты руководителя ФНС: "И совсем мало людей знает, что вы еще и композитор, который пишет прекрасную музыку, и что некоторые написанные вами песни стали настоящими хитами". Мишустин играет на рояле, указано в его официальной биографии на сайте ТАСС.

Представитель Лепса Владимир Урюпин заявил "Ведомостям", что автор музыки "Золы" и "Настоящей женщины" – не сам руководитель ФНС, а его однофамилец. "Ведомости" запросили комментарий представителя Мишустина.

Александр Вулых, автор стихов для песни "Зола", подтвердил "Ведомостям", что музыку к ней действительно написал глава ФНС Михаил Мишустин.

Также Мишустин любит сочинять частушки и сатирические куплеты, рассказал один из собеседников «Ведомостей» и подтвердили двое других его знакомых. Он постоянно пишет частушки и эпиграммы на разные темы и делится ими с друзьями, говорят источники "Ведомостей". По их словам, после того как Мишустин возглавил ФНС, для сотрудников стали часто проводить концерты с самыми известными исполнителями. Сами сотрудники по инициативе Мишустина стали проводить капустники, где перепевают шлягеры и исполняют частушки.

Мишустин сам любит устраивать импровизированные концерты для друзей, знает многих музыкантов и шоуменов, любит Иван Урганта и Comedy Club, знают два собеседника "Ведомостей".

Российский певец Григорий Лепс удивился появившейся в СМИ информации о том, что некоторые исполняемые им песни написал новоиспеченный премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Музыкант открестился от "сотрудничества" с главой правительства, пишет портал MK.RU.

В беседе с изданием "Подъем" Лепс назвал слухами авторство Мишустина

"О чем вы говорите! Где музыка и где Мишустин?", - резко ответил Лепс.

Он добавил, что "политики пусть занимаются политикой", и попросил оставить музыку тем, кто ей профессионально занимается.

Ранее эту информацию также опроверг представитель певца.