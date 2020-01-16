Предправления Сбербанка Герман Греф, поздравляя в 2012 г. через газету "Коммерсантъ" Мишустина с 46-летием, отмечал музыкальные таланты руководителя ФНС: "И совсем мало людей знает, что вы еще и композитор, который пишет прекрасную музыку, и что некоторые написанные вами песни стали настоящими хитами". Мишустин играет на рояле, указано в его официальной биографии на сайте ТАСС.
Представитель Лепса Владимир Урюпин заявил "Ведомостям", что автор музыки "Золы" и "Настоящей женщины" – не сам руководитель ФНС, а его однофамилец. "Ведомости" запросили комментарий представителя Мишустина.
Александр Вулых, автор стихов для песни "Зола", подтвердил "Ведомостям", что музыку к ней действительно написал глава ФНС Михаил Мишустин.
Также Мишустин любит сочинять частушки и сатирические куплеты, рассказал один из собеседников «Ведомостей» и подтвердили двое других его знакомых. Он постоянно пишет частушки и эпиграммы на разные темы и делится ими с друзьями, говорят источники "Ведомостей". По их словам, после того как Мишустин возглавил ФНС, для сотрудников стали часто проводить концерты с самыми известными исполнителями. Сами сотрудники по инициативе Мишустина стали проводить капустники, где перепевают шлягеры и исполняют частушки.
Мишустин сам любит устраивать импровизированные концерты для друзей, знает многих музыкантов и шоуменов, любит Иван Урганта и Comedy Club, знают два собеседника "Ведомостей".
Российский певец Григорий Лепс удивился появившейся в СМИ информации о том, что некоторые исполняемые им песни написал новоиспеченный премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Музыкант открестился от "сотрудничества" с главой правительства, пишет портал MK.RU.
В беседе с изданием "Подъем" Лепс назвал слухами авторство Мишустина
"О чем вы говорите! Где музыка и где Мишустин?", - резко ответил Лепс.
Он добавил, что "политики пусть занимаются политикой", и попросил оставить музыку тем, кто ей профессионально занимается.
Ранее эту информацию также опроверг представитель певца.
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