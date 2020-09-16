СМИ: неонацист Тесак покончил с собой

О том, что Марцинкевич совершил самоубийство, сообщил телеграм-канал Baza, а позже агентства РАПСИ и ТАСС со ссылкой на свои источники.
"Тело Марцинкевича нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска. По предварительным данным, он покончил с собой", - сказал собеседник ТАСС.
Марцинкевич был найден мертвым в изоляторе при пересылке в Москву, сообщил РАПСИ источник, знакомый с ситуацией.
По данным собеседника РАПСИ, Тесак оставил предсмертную записку. Марцинкевич мог рассчитывать на освобождение в течении следующего года, пишет агентство со ссылкой на его защиту.
Телеканал "360" сообщает, что смерть Тесака подтвердили в челябинском управлении Федеральной службы исполнения наказаний.
В декабре 2018 года Марцинкевича приговорили к 10 годам колонии строгого режима по делу ультраправого движения "Реструкт". Его признали виновным в разбое (часть 2 статьи 162 УК) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК).
Ранее Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм.
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