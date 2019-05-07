Не выработав топливо и с явным превышением скорости, они совершили посадку в аэропорту Шереметьево, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром. Параллельно следствие разбирается с наземными службами, которые, возможно, оперативно не отреагировали на ЧП. Окончательные же выводы о причинах катастрофы сделают специалисты МАК и генерал из Следственного комитета, являющийся специалистом по расследованию терактов.
Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко заявляла, что подозрения в адрес лётчиков связаны с их действиями при посадке лайнера.
Источники "Коммерсанта", близкие к расследованию, поясняют, что первой ошибкой пилотов было решение лететь через грозовой фронт. Затем, столкнувшись с внештатной ситуацией, которая была связана с отключением автоматики, они поторопились приземлиться вместо того, чтобы выработать топливо. Кроме того, как отмечает издание, экипаж продемонстрировал слабую подготовку, не сумев сначала правильно зайти на посадку в ручном режиме, а затем допустив "жёсткое" приземление с "отскоком".
Летевший из Москвы в Мурманск самолёт "Аэрофлота" вечером 5 мая экстренно вернулся в Шереметьево через 28 минут после вылета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По последним данным, из 78 человек, которые находились на борту, погиб 41. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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